Durante la settantacinquesima edizione del Festival del Cinema di Cannes che termina sabato 27 Maggio, con la proclamazione della "Palma d'Oro" 2022, è stato presentato il 19 Maggio il film americano Top Gun - Maverick, sequel del celeberrimo Top Gun uscito nelle sale nel 1986. Il film è la storia incentrata sulla figura del pilota di caccia militari americano Maverick, interpretato da Tom Cruise, nella nuova figura dell'addestratore di piloti americani, per combattere uno stato canaglia che sta organizzando l' arricchimento di uranio e che deve essere distrutto.

Tom Cruise si racconta nel cinema

Un'attore sessantenne, che interpreta grandi film di azione, ha avuto una masterclass aperta al pubblico nel teatro centrale di Cannes. In quell'occasione, Tom Cruise è stato presente alla conferenza stampa del Festival atteso dalla critica del film, anticipando la famosa passeggiata sulla croisette francese. Introducendo i lavori di questa masterclass ha raccontato la sua adolescenza e l'avvicinamento al Cinema ed al suo lavoro di attore.

Cruise ha raccontato di essere autodidatta e ha spiegato che i set sono stati la sua scuola. Interessante la sua interpretazione intelligente del "nuovo" Maverick, ironica e dissacrante, aiutato dalla sceneggiatura del film.

I ricordi durante la masterclass

Altro passaggio durante la masterclass è stato il ricordo di "Eyes Wide Shout" e del regista Stanley Kubrick, il film in cui ha avuto un personaggio enigmatico e recitava con la ex moglie Nicole Kidman. Un ricordo particolare, in cui Cruise ha elogiato la forza visionaria di Kubrick nel rendere le immagini di quel film allo stesso tempo stranianti senza ricadere nella pomposità.

Le scene del film venivano rilavorate ogni giorno, ha spiegato Cruise, in modo che la sceneggiatura fosse libera e gestita in modo autonomo dagli stessi attori. Un'esperienza che Cruise ha definito essenziale per la sua carriera.

Tom Cruise attore mondiale

Cruise è un attore famoso in tutto il mondo e il suo ultimo lavoro può essere una sorta di ritorno agli esordi.

Come il primo Top Gun anche quest ultimo capitolo è pieno di partecipazione patriottica e coscienza civile. Così come il personaggio di Cruise nel suo ultimo - attesissimo - film ha girato tutto il mondo, allo stesso modo l'attore è riuscito a imporsi in tutto il globo come una delle più riconoscibili stelle di Hollywood.