Diretto da Jaume Collet-Serra, prodotto da Warner Bros e con una sceneggiatura scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, il nuovo film Black Adam uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 20 ottobre e il giorno seguente, il 21 ottobre, in quelle italiane ed europee.

L'opera cinematografica vede come protagonista Dwayne Johnson, nelle vesti dell'antieroe, noto nei fumetti come il nemico di Shazam. Il personaggio viene ritratto come un antieroe corrotto che è pronto a tutto pur di ripulire la sua reputazione e il proprio nome.

Come spiegato direttamente dallo stesso protagonista, Black Adam non è un classico della DC Comics, ma nasce come un villain per poi trasformarsi in un antieroe.

Egli viene descritto come uno spietato custode della giustizia che crede nell' "occhio per occhio" e che farà qualsiasi cosa a costo di proteggere la sua famiglia e la sua gente.

La trama e il cast del film

Alle origini Teth-Adam, dopo aver tratto potere diventando un guerriero sovrumano, uccidendo il suo faraone e salendo al trono, viene liberato quasi 5.000 anni dopo essere stato prigioniero degli antichi Dei e ora è pronto a fare giustizia nel mondo moderno.

Nel cast c'è Aldis Hodge nei panni di Hawkman, ma anche Pierce Brosnan, Quintessa Swindell e Noah Centineo, rispettivamente nei ruoli di Dr.Fate, Cyclone e Atom Smasher che sono i membri del team di supereroi.

Inoltre fra gli attori del film vi sono anche Sarah Shahi (nel ruolo di Adrianna Tomaz/Isis), Mohammed Amer, Marwan Kenzari, Bodhi Sabongui Rahiem Riley, Joseph Gatt, Uli Latukefu, Chaim Jeraffi, Donny Carrington, Angel Rosario Jr., Cameron Moir, James Cusati-Moyer e Tre Ryan.

Dwayne Johnson è l'attore protagonista

Il protagonista Dwayne Johnson è stato anche determinante per le realizzazione del film. All'inizio della produzione i due super eroi, Black Adam e Shazam, dovevano apparire nella stessa storia e quindi nello stesso film, ma fu proprio l'attore hollywoodiano a far sì che i due personaggi avessero due storie diverse in due film separati, potendo così creare una sorta di sequel.

Tramite una telefonata, lo stesso Johnson fu in grado di convincere i vertici dell'industria cinematografica.

Per quanto riguarda il personaggio, Black Adam differisce dagli altri supereroi, essendo brutale e spietato e quindi ben diverso dai classici supereroi "buoni" che generalmente vengono rappresentati in questo tipo di film.