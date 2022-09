Sarà visibile fino a sabato 24 settembre alla Arte Borgo Gallery di Roma (in Borgo Vittorio n. 25) la mostra d'arte personale dell'artista Andrea Caronia dal titolo "Across the universe". L'esposizione è visibile ogni giorno, dal martedì al sabato, dalle ore 11 alle 19, sempre a ingresso libero e gratuito.

In occasione dell'evento inaugurale di "Across the universe", lo scorso sabato 10 settembre, sono intervenuti, oltre all'artista e ai due curatori Giorgio Vulcano e Gianni Maiellaro, anche l’onorevole Federico Mollicone, fondatore e coordinatore dell'Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Sport e gli attori Vincenzo Vivenzio e Lorena Cesarini, i quali hanno letto delle poesie e dei discorsi.

La mostra 'Across the universe'

Durante il vernissage inaugurale della mostra, l’onorevole Federico Mollicone, coordinatore dell'Intergruppo parlamentare Cultura, Arte e Sport - che ha dato il patrocino alla mostra - ha spiegato: "Essendo l'artista molto giovane mi ha colpito per la sua capacità di emozionare attraverso il coloro e la volontà di coinvolgere direttamente chi guarda il quadro". Aggiungendo la necessità, da parte delle istituzioni, di valorizzare chi sostiene la libera circolazione dell'arte e le piccole gallerie.

Il curatore Giorgio Vulcano ha proseguito: "Questa mostra nasce dall'esigenza dell'artista di raccontare sé stesso e il mondo sensibile che ci circonda, allo stesso tempo racconta come ci si rapporta con ciò che non è scibile.

L'universo è talmente misterioso e sconosciuto che diventa una fonte di ispirazione per osservare le cose con una prospettiva diversa originale. Le opere di Caronia sono il risultato di una stratificazione di colori ma anche interiore di emozioni e di manifestazioni spontanee. Questo modus operandi è quello degli espressionisti astratti, che hanno sdoganato il paradigma precostituito e contribuito a una narrazione nuova del mondo e del'arte".

Successivamente gli attori Vincenzo Vivenzio e Lorena Cesarini si sono alternati alla lettura di alcune poesie e discorsi.

Poi ha preso la parola l'artista Andrea Caronia, il quale ha spiegato: "Per me la pittura è libertà, è lo strumento di evasione che mi permette di aprire finestre su nuovi mondi. Questa collezione è nata nel 2020, in un periodo in cui la libertà di tutti è stata limitata.

La maggior parte delle tele si sviluppa in due fasi, la prima è quella caotica e imprevedibile, la seconda invece consiste nel portare quel caos all'armonia. Raramente decido il risultato a cui arrivare, anche per stupirmi. Ogni strato di colore rappresenta una fase creativa e uno stato d'animo diverso che vanno a sommarsi nella tela".

Infine il co-curatore Gianni Maiellaro ha ricordato: "Invito tutti a restare collegati sui social durante tutto il periodo della mostra, in quanto faremo un contest. Ogni partecipante alla mostra fotograferà l'opera che più lo ha colpito, dando un significato, infine il giorno del finissage del 24 settembre l'artista farà un dono al vincitore".