"De' visi mostruosi" è il titolo della raccolta artistica che Palazzo Loredan, a Venezia, espone in queste settimane. Si tratta di disegni e studi per volti umani, opera di celebri artisti attivi in Italia nel periodo che va dal XVI al XVIII secolo, provenienti dall'Italia e dall'estero.

La mostra d'arte, che prosegue dal 28 gennaio sino al 27 aprile, è aperta dal martedì alla domenica con orario 10-18.

Cosa propone la mostra

La mostra "De' visi mostruosi" offre al visitatore un percorso di circa un centinaio di raffigurazioni di volti umani: caricature, studi fisiognomici, tratti esagerati talora fino alla vera e propria deformazione.

A partire dai 18 disegni di Leonardo da Vinci, l'esposizione si snoda studiando la nascita e lo sviluppo della caricatura lungo i secoli, nonché il suo significato in parallelo o in opposizione ad altre correnti artistiche contemporanee. Si possono ammirare opere di Francesco Melzi, di Paolo Lomazzo, di Donato Creti, di Aurelio Luini, del Carracci, dell'Arcimboldo e del Parmigianino, sino a Tiepolo e al gran finale costituito dagli "Studi per un ritratto" di Francis Bacon.

Le opere esposte provengono da prestatori pubblici e privati italiani ed esteri. Fra i tanti, gli Uffizi di Firenze, la Pinacoteca di Brera a Milano, la Fondazione Cini e la stessa Collezione Ligabue di Venezia, ma anche musei francesi, tedeschi, inglesi e danesi.

Informazioni utili

Sono previste visite guidate in italiano e in inglese, per gruppi composti da un massimo di 15 persone, visite guidate per le scuole, laboratori per famiglie della durata ciascuno di un'ora e mezzo e dei pacchetti con visita guidata più aperitivo.

È previsto un un ingresso ridotto per over 65 e studenti, mentre per i bimbi sino ai cinque anni l'ingresso è invece gratuito.

"De' visi mostruosi" è promossa dalla Fondazione Giancarlo Ligabue, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Venezia. Partner dell'iniziativa è l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.

Palazzo Loredan

Palazzo Loredan, che ospita "De' visi mostruosi", è la sede dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.

Fondato alla fine del Settecento e trasformatosi in seguito alle vicende politiche italiane dell'Ottocento, l'Istituto ha come scopo statutario l'incremento e la diffusione di scienze ed arti. Organizza numerose mostre, conferenze, convegni, attività per le scuole e seminari per gli insegnanti. I suoi archivi sono oggi disponibili su supporto sia cartaceo che digitale.

Palazzo Loredan si trova nella zona centrale di Venezia ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.