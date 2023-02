Lunedì 30 gennaio 2023 si è tenuta, presso il Cinema Medica 4k, in via Monte Grappa a Bologna, una conferenza stampa di presentazione di Pop Up Cinema Senior Academy. Un'accademia aperta a tutti gli spettatori e spettatrici, senza limiti di età, per condurli in un percorso alla riscoperta del grande cinema. È, inoltre, un'occasione per i giovani per poter vedere e analizzare di diverse pellicole cinematografiche di successo sulla piattaforma streaming IWonderfull. La redazione di Basting News ha colto l'occasione per fare qualche domanda ad Adriano Sforzi, responsabile di Pop Up Cinema Senior Academy su quale film sarebbe più adatto ad un pubblico giovanile.

Le parole di Sforzi sul film e sul cinema per il pubblico giovanile

"Secondo me, in questo momento, un film da recuperare assolutamente che è arrivato proprio adesso in piattaforma è Delicatessen di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro. Questo racconta tanto ciò che c'è stato nel cinema negli ultimi 25 anni e siamo contenti di aver recuperato" ha esordito così Adriano Sforzi, responsabile di Pop Up Cinema Senior Academy, consigliando quale film di IWonderfull sarebbe più idoneo per i giovani. "Se lo junior viene in sala, la cosa bella è la Senior Academy. I giovani che vengono qui al Cinema Medica con il professor Soranna hanno la possibilità di analizzare un film prima di essere visto in sala. Questa è una grande possibilità per loro, perché vengono trascinati nelle storie dal cinema, ma far scoprire loro ciò che c'è dietro per noi è importante per far capire che esiste un mestiere che possono imparare" ha poi continuato Sforzi, rispondendo a Blasting News.

"Noi collaboriamo con il Cips e stiamo cercando di andare nelle scuole per insegnare i mestieri del cinema. Stiamo lavorando per portare molte classi nelle sale, a fare delle lezioni in sala e spesso io intervengo dal punto di vista della regia e della sceneggiatura, che è ciò che più mi compete" ha spiegato, inoltre, il responsabile dell'accademia bolognese, aperta a tutti gli appassionati di cinema.

"È fondamentale far capire ai giovani che ancora, purtroppo, in Italia non si insegna a scuola il mestiere di fare cinema. Mentre in Francia funziona benissimo. Infatti, la Legge Cinema che c'è in Francia, che si autofinanzia, prevede che nelle scuole si inserisca l'audiovisivo come materia di studio. Abbiamo moltissime commedie francesi, perché i giovani registi d'oltralpe incominciano a fare cinema e a vedere cinema di qualità nelle scuole" ha chiosato, infine, Sforzi sui prossimi progetti per i giovani studenti con Pop Up Cinema Senior Academy.

Altre informazioni su Pop Up Cinema Senior Academy

L'accademia bolognese per appassionati di cinema si focalizzerà sulle proiezioni sui film protagonisti imminenti dei premi Oscar, tra cui Everything Everywhere All at Once, Gli spiriti dell'Isola o The Fabelmans. Il biglietto per ogni singola proiezione di tutti i giovedì pomeriggio (compreso dibattito alla fine della pellicola) è di soli quattro euro. Inoltre, per i più cinefili, verrà offerto un biglietto in omaggio direttamente dal cinema.