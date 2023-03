L'ultimo libro di Enrico Casartelli è uscito il 15 dicembre 2022, è stato edito da Europa Edizioni. In questo romanzo di narrativa contemporanea lo scrittore racconta la storia di una donna dal carattere forte e dalla bellezza prorompente, ma soprattutto un instancabile stakanovista. La protagonista del romanzo, Akira Medici, è cinica e calcolatrice e il suo scopo principale nella vita è aggiungere successi alla sua azienda, la Loto Communication, agenzia di marketing politico.

Attraverso tale espediente, il lettore potrà essere lo spettatore di uno scontro politico tra due personaggi, Marco Colombo e Luigi Galimberti.

Ogni aspetto della campagna elettorale è raccontato con minuzia e professionalità. Accanto alla freddezza della protagonista, emergerà tuttavia un rapporto significativo, ovvero quello con lo zio Giorgio. Il loro sarà un rapporto fatto di stima e amore, essendo egli stesso ai vertici di una società che non ha rivali.

Lusso e successo

Il lusso e il successo sembrano permeare l’intero testo di Casartelli, si avvicendano dimore da capogiro, macchine lussuose e vizi senza pari. Un mondo particolare quello di Akira Medici, quindi, che rasenta il lusso sfrenato e che si presenta agli occhi del lettore come una realtà off limits, a cui non tutti possono prendere parte.

Saranno molti gli spunti investigativi che daranno al testo una patina di giallo, che mescolata alle altre forti componenti del testo, risulteranno essere piuttosto vincenti.

La passione è uno degli argomenti maggiormente affrontati dall’autore: Akira malgrado sembri piuttosto fredda, cambia spesso partner, stabilendo rapporti superficiali e di circostanza. La carnalità dei passaggi narrativi, non è mai raccontata in maniera volgare, in quanto l’autore è capace di porre all’attenzione del lettore situazioni sensuali, dettagli sprezzanti, e notti di passione che lasciano nell’immaginario comune una scarica adrenalinica senza pari.

Akira la donna in carriera

Accanto alla passionalità vissuta con piacere, si staglia una nota dolente. Akira, sarà infatti vittima di un rapporto consensuale a metà, nel quale rimane alla mercè di chi non ha istinti morali.

Il libro di Casartelli, il cui titolo si rifà alla parola “diario” lascia intendere fin dall’inizio una dichiarazione forte e chiara.

Il testo appare infatti come un diario parallelo, dove la vita della donna è raccontata con sagacia. L'opera si potrebbe definire un diario a versi sciolti, che ha come compito principale quello di raccontare nel vero senso della parola una vera e propria storia con una trama avvincente, un inizio e un finale. Esso è di fatto il racconto di una “donna in carriera”, che lascia solo alla fine equo spazio ai successi professionali e alle componenti emozionali, risultando una ricetta equilibrata tra testa e cuore.