Se nel 2022, insieme a Mara Sattei, hanno dominato l'estate musicale italiana con "La Dolce Vita", quest'anno Fedez e Tananai dovrebbero giocare la partita dei "tormentoni" musicali su due fronti opposti: stando a quanto anticipato dal sito di informazione televisiva DavideMaggio.it, infatti il rapper milanese avrebbe coinvolto Annalisa e gli Articolo 31 nella sua nuova hit da solleone.

Nel frattempo invece Tananai (reduce da un quinto posto al Festival di Sanremo 2023 con Tango) dovrebbe tornare in radio in tempo per l'estate con un duetto con Marracash.

Fedez - Annalisa: la collaborazione è nell'aria

In attesa che la notizia dell'inedito terzetto musicale che li unisce agli Articolo 31 divenga ufficiale, sui social a proposito di una probabile collaborazione tra Fedez e Annalisa (la cui nuova hit Mon Amour è stata proprio oggi certificata con il disco d'oro per le oltre 50.000 copie vendute), si erano già rincorse diverse indiscrezioni, complice il passaggio di lui alla Warner Music Italy (storica etichetta di Annalisa) dopo 10 anni, e un secondo posto al Festival di Sanremo 2021, tra le fila della Sony Music Italy.

A ben guardare quello su un tormentone estivo ancora senza titolo né data di uscita non sarebbe il primo feat. che unisce Fedez ed Annalisa: nel di lui album Paranoia Airlines datato 2019 c'è infatti una collaborazione proprio con la seconda classificata di Amici10 sul brano "FuckTheNoia".

Fedez: tra The Ferragnez 2 e il ritorno di LoveMi

Ma le notizie su Fedez non si esauriscono qui. Proprio oggi, infatti, Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie The Ferragnez, in arrivo on-demand il 18 maggio: i sette nuovi episodi offrono un punto di osservazione privilegiato sulla vita di Fedez e sua moglie Chiara Ferragni, che subisce uno scossone con l'arrivo della secondogenita Vittoria.

La seconda certezza riguarda, invece, il ritorno di LoveMi. Il concerto benefico organizzato da Fedez, che quest'anno sosterrà i progetti della Fondazione Andrea Tudisco ODV, andrà in onda - da Piazza Duomo a Milano - su Italia 1 il 27 giugno 2023 a partire dalle ore 19. Ancora in via di definizione il cast: alla conduzione ci saranno Maria Sole Pollio ("voce del popolo" di Battiti Live) e Max Angioni (presenza fissa de Le Iene), subentrati ad Eleonoire Casalegno e Aurora Ramazzotti. Gabriele Vagnato (già inviato di Viva Rai 2, il morning-show di Fiorello) avrà invece il compito di presidiare il backstage.