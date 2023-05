“Il giorno arriva” di Mirna Martini è un libro auto-pubblicato uscito il 28 aprile 2023: il romanzo - ambientato nel futuro - racconta la vita di Cristina, una donna ormai anziana che, dopo 40 anni dall’ondata pandemica di Covid, si trova a fare i conti con un mondo ormai cambiato.

Il metaverso è ormai una realtà concreta e attraverso di esso, la donna compirà viaggi intorno al mondo, ma soprattutto un viaggio introspettivo attraverso il quale conoscere meglio la propria famiglia, svelarne i segreti e vivere un mondo dove il passato e il presente si mescolano.

Un viaggio lungo una vita

Il dubbio fondamentale che governa tutto il romanzo è: dov’è Alex? E cosa gli è successo? Il sesto senso di Cristina, da buona madre, batte tutti sul tempo, risultando di fatto, l’unica che potrà aiutare suo figlio maggiore. Con Alex il romanzo si tinge di giallo e poliziesco, in una vicenda che solo “i ricordi” potranno aggiustare.

Ci saranno poi le storie di Kim e Lee, due fratelli nati dalla donazione di materiale genetico: entrambe le loro vicende introdurranno delle situazioni di grande importanza. Per ciò che concerne Kim, è senz’altro “la ricerca del padre biologico”. Con l’avvento della scienza, sono molte, infatti, le gravidanze “svolte in maniera non convenzionale”.

Kim ha una grande curiosità e si mette alla ricerca appassionata per ritrovare l’uomo asiatico che ha contribuito a farlo nascere. Mentre Lee è un ragazzino controverso, la cui vita un giorno viene scossa da una rivelazione interna: infatti si sente nel corpo sbagliato e inizia un processo emozionante che lo porterà a diventare donna.

In nonna Cristina il pregiudizio non prenderà mai piede: seppur di un’altra generazione la donna infatti non avrà mai un tono accusatorio, accettando sua nipote per ciò che si sente di essere. La transessualità viene quindi raccontata in maniera delicata ed emozionale.

Una lettera d'amore

Il romanzo, sul finale, contiene un'emozionante lettera d’amore di un uomo non più in vita che dedica frasi d’amore appassionate a quella che è stata la sua donna di sempre e che per sempre amerà.

Le promesse, il rimpianto, la felicità di essersi incontrati, vengono descritti in maniera sapiente dalla penna di Mirna Martini, che frase dopo frase regala ai suoi lettori una struggente lettera d’amore.

Il libro “Il giorno prima” non intende quindi essere un un giallo, ma punta a dilettarsi nel racconto sentimentale di un’esistenza speciale.

L’ambientazione è un mondo futuro e dagli occhi di Cristina il lettore può osservare con minuzia la realtà che la circonda, senza mai dimenticare, tuttavia, la potenza del suo passato, che poi è il presente di chi legge.