AUGE International Consulting, una società fondata e gestita dagli italiani Monica Perna e Francesco Iannello, ha ricevuto il 19 giugno scorso il Visionary Award durante la conferenza Education 2.0 tenutasi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Questo riconoscimento sottolinea l'importante contributo dell'azienda nel settore dell'istruzione, in particolare nell'insegnamento dell'inglese, e il suo impegno per promuovere il cambiamento e l'innovazione nell'apprendimento linguistico.

Tre giorni per discutere di Istruzione ed Innovazione

Education 2.0 è una fiera educativa che si tiene ogni anno negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti, riunendo la comunità educativa globale per favorire la condivisione di conoscenze e cercare soluzioni alle sfide affrontate nel campo dell'istruzione odierna.

La conferenza mira a creare una piattaforma dinamica in cui i protagonisti del cambiamento nel settore dell'istruzione possano incontrarsi e discutere modalità per rivoluzionare i processi di apprendimento e insegnamento.

Durante la conferenza, Monica Perna è stata anche invitata a moderare la tavola rotonda dal titolo "Understanding Learning: Brain, Mind, People, Experience & Schools". Gli argomenti affrontati in questa discussione sono strettamente collegati al Metodo AUGE, sviluppato dall'azienda premiata e gestita dalla English Coach italiana. Il Metodo AUGE, destinato a fare scuola, rappresenta un approccio innovativo all'insegnamento dell'inglese, che integra la scienza cognitiva, la psicologia dell'apprendimento e l'esperienza personale degli studenti per creare un ambiente di apprendimento stimolante e coinvolgente.

Il Visionaries Award

Il Visionaries Award è stato assegnato a Monica Perna e Francesco Iannello come riconoscimento per il loro impegno nel promuovere l'innovazione nel campo dell'istruzione e nel contribuire a trasformare il modo in cui apprendiamo e insegniamo. AUGE International Consulting è un'azienda operativa nel settore dell'educazione impegnata a fornire soluzioni all'avanguardia per migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti e a sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per il futuro.

Il metodo Auge

"Questo premio è una grande testimonianza del fatto che il nostro metodo, i nostri programmi e il nostro team docente hanno effettivamente introdotto l'innovazione nell'insegnamento dell'inglese", ha dichiarato Monica Perna. "Il nostro coraggio di abbracciare l'ambiente online molto prima della pandemia, che ha incontestabilmente legittimato l'educazione online, è stato premiato.

All'inizio, affrontare lo scetticismo nei confronti dell'apprendimento di una lingua tramite un corso video sembrava impossibile. Inoltre, gestire un'azienda completamente in remoto era considerato un'impresa folle. Insegnare una variante della lingua inglese non ancora pienamente riconosciuta, come il Globish, attraverso docenti non madrelingua provenienti da tutto il mondo, veniva persino considerato un'eresia."

"Oggi, la nostra lungimiranza è stata ripagata", ha aggiunto Francesco Iannello. "Le persone ci apprezzano perché siamo autentici e insegniamo ciò che è veramente utile nella vita di tutti i giorni. Come afferma Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, "ogni attività inizia con una persona che ha un'idea. Quanto velocemente vai, quanto lontano arrivi, dipende da te. Più grande è la tua visione, maggiori saranno i tuoi risultati".