Dopo il soggiorno di alcune settimane in Inghilterra per seguire dei corsi di lingua inglese Barbara D'Urso ha annunciato sui social il ritorno in Italia.

Barbara d'Urso ricomincia dal teatro: il 3 ottobre sarà a Torino

La conduttrice partenopea ritorna a teatro. Come lei stessa ha annunciato, dal 3 ottobre, sarà in scena con la sua commedia "Taxi a due piazze". La prima tappa è prevista a Torino per poi andare a Senigallia e Firenze.

Questo l'annuncio pubblicato da Barbara d'Urso sul suo profilo Instagram, nelle scorse ore: "Quando tornerò in Italia… Cominciamo così!

E non solo”.

Un messaggio che anticiperebbe non solo il ritorno a teatro e alla recitazione, ma anche nuovi impegni professionali all'orizzonte dopo l'addio a Mediaset di questa estate e alla sua storica trasmissione Pomeriggio Cinque di cui, è stata al timone per anni.

Programma passato, da questa nuova edizione, nelle mani di Myrta Merlino con scarsi risultati in termini di ascolti televisivi e di share. Tanto che, stando ad alcune insistenti voci circolanti in questi giorni, ai piani alti, già starebbero pensando ad un sostituto/a pronto/a a prendere il suo posto.

Antonio Ricci ha chiesto a d'Urso di partecipare alla prima puntata di Striscia

In attesa di vedere Barbara d'Urso nuovamente in televisione, magari alla guida di un format tutto suo, nei giorni scorsi, sono arrivate le dichiarazioni di Antonio Ricci.

Il padre del tg satirico Striscia la notizia, pronto a tornare in onda con Vanessa Incontrada e Alessandro Siani dietro al bancone, ha rivelato di aver proposto alla conduttrice di prendere parte alla trasmissione.

Barbara però è legata a Mediaset da un contratto che scadrà a gennaio e dunque dal punto di vista professionale avrebbe, in questo momento, le mani legate.

Queste le parole di Ricci: "Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio. Aspettiamo".

Un'altra conduttrice poi ha già anticipato di volere Barbara D'Urso nella sua trasmissione, Si tratta di Mara Venier, al timone di Domenica in per l'ultimo anno.

La donna vorrebbe averla nella sua trasmissione domenicale su Rai 1 per una lunga intervista.

Sarebbero tanti dunque i nuovi progetti che starebbero bollendo in pentola per la conduttrice partenopea. Non resta che aspettare il nuovo anno per scoprire cosa accadrà nella sua vita lavorativa lontano dalla Mediaset.