Back in Black degli AC/DC, pubblicato nel 1980, è il disco più venduto della musica rock. Trascinati dall'energia del nuovo cantante Brian Johnson il disco ha rilanciato la carriera della band portando nuovi e prestigiosi traguardi. Ed è di poche ore fa la notizia secondo cui l'album è arrivato al terzo posto nella lista dei dischi più venduti di sempre negli Stati Uniti.

AC/DC: una band leggendaria

Gli AC/DC sono ancora in attività e hanno concluso da pochi giorni il loro tour mondiale. Il loro ultimo tour europeo, il Power Up Tour, è stato uno dei tour di maggior successo nel 2024, con oltre 35 milioni di dollari di incassi.

Un dato considerevole se pensiamo che la band australiana non è più giovanissima e i cui componenti storici negli anni sono venuti a mancare. Le uniche certezze sono stati negli ultimi tempi il chitarrista e fondatore Angus Young e Brian Johnson, cantante che nel 1980 ha preso il posto del compianto Bon Scott.

Partito da maggio in Germania, dopo la data italiana di Reggio Emilia, il tour europeo ha attraversato il vecchio continente con concerti adrenalinici fino all'ultima data di Dublino del 17 agosto scorso.

Un disco fondamentale

Prodotto da Robert John Lang, l'album è il primo lavoro in studio degli AC/DC con il nuovo cantante Brian Johnson, che rimpiazzato Bon Scott, venuto a mancare nel febbraio del 1980.

Trascinato dall'omonimo singolo Back in Black, contiene alcune delle canzoni più iconiche della band australiana e anche del genere hard-rock come You Shook Me All Night Long, Hells Bells e Rock and Roll Ain' t Noise Pollution.

Back in Black, che è tornato da poco nei negozi in edizione limitate su vinile dorato in occasione dei 50 anni della band, risulta al secondo posto degli album più venduti di sempre.

In tutto il mondo ha venduto 50 milioni di copie, e l'unico album che l'ha superato è una perla della musica pop, Thriller di Michael Jackson, che si attesta intorno alle 70 milioni di copie.

Back in Black, record negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti invece Back in Black collezione un importante primato: ha ottenuto negli ultimi giorni due nuove certificazioni dalla RIAA, la Recording Industry Association of America.

E diventa così il terzo album più venduto di sempre negli Stati Uniti.

Il mese scorso la stessa RIAA aveva dato un altro prezioso riconoscimento con il ventiseiesimo disco di platino. Pochi giorni fa poi è arrivata la conferma del ventisettesimo disco di platino: ciò significa che ha venduto un milione di copie in più negli ultimi giorni ed è arrivato a 27 milioni. Nella classifica si mette davanti ad un altro grande disco della musica rock come Hotel California degli Eagles.

La speciale classifica degli album più venduti di sempre negli Stati Uniti vede al primo posto Their Greatest Hits (1971–1975) degli Eagles con 38 milioni di copie vendute. Al secondo posto c'è Thriller di Michael Jackson con 34 milioni.