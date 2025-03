L'ultimo sondaggio Swg del 31 marzo per il Tg di La7 indica le intenzioni di voto degli italiani negli ultimi giorni. Il quadro complessivo è di relativa continuità con l'ultima rilevazione di sette giorni fa. Gli equilibri tra i partiti politici restano dunque gli stessi. Lieve crescita per Fratelli d'Italia che sale al 29,8% così come del Pd. Non bene invece il M5S, in perdita, così come Azione e AVS.

Il sondaggio SWG

Non ci sono grandi variazioni nell'ultimo sondaggio SWG per il Tg di La7. Come ogni lunedì il sondaggio, annunciato in diretta dal conduttore Enrico Mentana, fotografa lo stato di salute dei partiti.

Fratelli d'Italia sta bene ed è stabile con un decimale guadagnato rispetto a sette giorni fa. Adesso il partito della premier è al 29,8%.

Considerati gli ultimi tempi per Fratelli d'Italia è un ottimo risultato. Non sono poche infatti le questioni aperte nel governo, tra tensioni interne e scontri sulla Politica estera. Il frequente scontro tra Forza Italia e Lega mette a dura prova i partiti che sostengono la maggioranza e forse solamente dopo il congresso del Carroccio potrebbe esserci una svolta nei rapporti nel centrodestra. A questo si aggiunga anche le divisioni sulla politica di riarmo europea e sul futuro dell'Ucraina.

Il dato su Pd e M5s

Anche il PD, così come FdI, guadagna un decimale e arriva al 22,5%.

Ora il distacco dal partito di Meloni è sempre poco sopra i sette punti percentuali. Il partito di Elly Schlein in queste ultime settimane sta vivendo una fase di relativa stabilità, senza subire grossi contraccolpi. Il partito ha avuto un po' di malumori interni dopo la linea dettata dalla segretaria, contraria al riarmo europeo di Ursula Von Der Leyen.

La posizione ha avuto non poche critiche, ma nonostante questo il Partito Democratico, per ora, sembra tenere nei sondaggi.

Non bene invece il dato sul Movimento 5 Stelle che in quest'ultima rilevazione perde tre decimali. Il partito di Giuseppe Conte si attesta all'11,9% e scende di nuovo sotto il 12%.

Gli altri partiti

Forza Italia perde due decimali: il partito di Antonio Tajani si attesta al 9,1% ma resta comunque davanti alla Lega di Matteo Salvini, il cui dato resta invariato rispetto a sette giorni fa con l'8,4%.

Tra i due partiti nelle ultime settimane ci sono state molte tensioni che dichiarazioni incrociate tra gli esponenti di entrambi i partiti che non sono piaciuti nemmeno alla presidente del Consiglio.

Tra gli altri partiti poi c'è Alleanza Verdi Sinistra, in lieve perdita di due decimali, che arriva al 6%. Poi abbiamo Azione di Carlo Calenda che sale ancora e arriva a sfiorare il 4%, con il 3,9%. Sale pure Italia Viva dell'ex premier Matteo Renzi che si attesta con il 2,6%. Bene anche Più Europa che arriva al 2%. Infine c'è Sud Chiama Nord con l'1%.

Le altre liste complessivamente considerate ottengono invece il 2,8%.