Queens of the Stone Age senza pace. La rockband statunitense, dopo l'annullamento delle date europee a causa dei problemi di salute del cantante e chitarrista Josh Homme, continua ad annullare concerti. Ed è di ieri la notizia che i fan non volevano leggere: anche le date statunitensi previste nel mese di settembre 2024 sono state cancellate. Il cantante deve ricevere importanti cure mediche e ha bisogno di tempo per potersi rimettere in senso.

Il tour dei Queens of the Stone Age

Momento sicuramente difficile per i Queens of the Stone Age. A circa un anno dall'inizio del loro tour mondiale la band è costretta a fermarsi di nuovo dopo l'annullamento dei concerti europei.

La causa sono le cattive condizioni di salute di Josh Homme, che era stato costretto a cancellare alcune date in Europa dopo la data di Roma.

La band statunitense, punto di riferimento per il genere alternative rock, ha pubblicato nel giugno 2023 l'ottavo album in studio In Times New Roman... e aveva dato il via pochi mesi dopo al The End Is Nero World Tour. I problemi di salute del cantante, che già a luglio è tornato negli Stati Uniti per sottoporsi ad un intervento d'urgenza, sembrano dunque riaffacciarsi. Sembrava che la band avrebbe potuto rimettersi in carreggiata per la parte finale della tournée ma il cantante ha ancora bisogno di cure mediche.

I problemi dello scorso luglio

A luglio, dopo la data di Roma e di Milano, i Queens of the Stone Age avevano cancellato ben nove concerti in Europa per lo stesso motivo: le condizioni di salute del cantante.

Dopo aver annullato all'ultimo il concerto all'Ama Festival del 5 luglio il cantante si era rimesso in sesto per la data di Milano, salvo poi prendere una decisione sofferta col resto del gruppo.

E quindi altri concerti, quelli dal 10 al 27 luglio, sono saltati a causa di una ernia inguinale. Il cantante ha dovuto tornare con urgenza negli Stati Uniti per sottoporsi ad un'operazione d'urgenza.

Nel comunicato la band aveva sottolineato che si era fatto tutto il possibile per tenere quelle date, ma in quelle condizioni non sarebbe stato più possibile continuare la tournée.

L'annuncio della band

Nella giornata di ieri sui canali social della band è arrivato il comunicato. "Josh non ha scelta, deve dare la priorità alla salute e deve ricevere le cure mediche essenziali per il resto dell’anno".

Così la band cancella alcuni degli show in programma per il resto del 2024, mentre altri li posticipa al 2025, come quelli di Boston, Cincinnati, Chicago e di Madison.

La speranza è quella di vedere il recupero completo del cantante. Nel comunicato la band ringraziano i fan e promettono di tornare quanto prima sui palchi. "Josh e la famiglia dei Queens of the Stone Age vi ringraziano per il supporto e per il tempo che siamo riusciti a passare insieme nell’ultimo anno. Noi tutti speriamo di vederci di nuovo nel 2025".