Oasis e una reunion che potrebbe avverarsi. Stavolta non sembrano i soliti rumors con dichiarazioni ammiccanti di addetti ai lavori o frasi fuori contesto. Secondo la stampa inglese, infatti, c'è stata un'importantissima offerta economica per far tornare la band insieme nell'estate del 2025 con una serie di concerti. Mancherebbero le conferme ufficiali da parte della band, ma potrebbe, condizionale d'obbligo, essere la volta buona per un accordo.

L'attesa reunion degli Oasis

Sembrerebbe vicina. La band di Manchester, icona e simbolo del genere brit-pop, potrebbe tornare insieme nel 2025.

Dopo le liti e le burrascose vicende che hanno visto protagonisti le due anime del gruppo, i fratelli Noel e Liam Gallagher, si sarebbe arrivati ad un punto di svolta che farebbe tornare insieme gli Oasis.

I tabloid britannici parlano di una grossa offerta economica per farli ritornare insieme in tour. La notizia, riportata anche da alcuni dei maggiori quotidiani italiani, non sembra per ora campata in aria. Sono passati quindici da quel 28 agosto 2009 quando, Noel Gallagher comunicò, tra lo stupore e lo sconcerto di tutti, che avrebbe lasciato la band, abbandonando il palco del Rock en Seine, a pochi minuti dall'inizio del concerto. Da lì in poi carriere soliste buone, ma lontane dai fasti, e dai successi, del periodo d'oro.

Per la band di Wonderwall sarebbe un ritorno da sogno: negli anni i due fratelli hanno litigato a distanza in ogni modo, salvo poi qualche riavvicinamento timido degli ultimi tempi. I più maligni sostengono che il riavvicinamento sarebbe dettato da necessità economiche, visto che le loro rispettive carriere soliste non sembrerebbero così redditizie.

I dettagli della reunion

Se ne sono scritte e se ne scriveranno ancora tante. Difficile da credere ma sembra che tutti gli indizi portino verso la reunion della band di Manchester. Ma ci sono ancora tanti punti da chiarire. Tanti fan la sognano da anni e l'accordo economico, decisivo per sbloccare le incertezze dei fratelli Gallagher, sarebbe importante.

Il condizionale è d'obbligo in questi casi. La stampa inglese è gia in fibrillazione, il Daily Mirror ha già lanciato indiscrezioni importanti e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. Cosa bolle in pentola: ci sarebbe l'intenzione di una reunion in occasione del celebre festival di Glastonbury del 2025.

Si parla anche di dieci concerti a Londra, i cui biglietti andrebbero senza dubbio polverizzati. La stampa inglese parla di un'offerta di 60 milioni di euro per tornare insieme in un tour mondiale. Questa offerta potrebbe convincere i fratelli Liam e Noel a seppellire una volta per tutte l'ascia di guerra? Tutto ora sta agli attori principali.