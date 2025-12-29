Brigitte Bardot sarà sepolta nel cimitero marino di Saint-Tropez, un luogo simbolo affacciato sul Mediterraneo che ospita le tombe di personaggi noti e cittadini del celebre borgo della Costa Azzurra. La decisione ufficiale di seppellirla nel cimitero marino, comunicata ai media francesi il 29 dicembre 2025, contrasta con le volontà che l'attrice aveva espresso in passato: Bardot aveva infatti chiesto di essere sepolta nel giardino della sua villa La Madrague, come riportato da diverse fonti. La scelta finale, presa dalla famiglia e dalle autorità locali, ha suscitato attenzione mediatica, consolidando il legame tra l'attrice e la località che l'ha resa celebre.

Il cimitero marino di Saint-Tropez si affaccia sulla baia e costituisce un punto suggestivo del paesaggio locale; ospita le sepolture di numerosi artisti, cittadini e personaggi che hanno legato la loro storia al piccolo centro francese. Bardot riposerà accanto al marito Bernard d'Ormale, nella parte superiore del cimitero dove le tombe dominano la distesa azzurra del mare. L'attrice, nata nel 1934 a Parigi e divenuta simbolo della femminilità negli anni Cinquanta e Sessanta, è legata indissolubilmente all'immagine di questa cittadina grazie anche a film come “E Dio creò la donna” che ne consacrarono la fama internazionale.

La sepoltura di Brigitte Bardot

La questione della sepoltura di Brigitte Bardot ha suscitato discussioni.

In passato, Bardot aveva dichiarato pubblicamente di voler essere sepolta nel giardino della sua villa La Madrague, luogo a cui era profondamente legata. La decisione ufficiale è stata quella di seppellirla nel cimitero marino di Saint-Tropez, in linea con le normative locali che non consentono sepolture private nelle proprietà. Questa discrepanza tra le volontà dell'attrice e la scelta finale è stata sottolineata da più parti.

Bardot si era trasferita a Saint-Tropez durante gli anni della sua massima notorietà, acquistando la storica villa La Madrague che è diventata una delle abitazioni più note della zona, spesso immortalata dai fotografi e dai media. L'attrice ha sempre mantenuto uno stretto rapporto con la comunità locale e con le iniziative a difesa dell'ambiente e degli animali, contribuendo a promuovere Saint-Tropez come meta d'élite ma anche come luogo autentico della vita francese.

Saint-Tropez e l’eredità di Bardot

La presenza di Brigitte Bardot a Saint-Tropez ha profondamente cambiato l’immagine pubblica della cittadina, trasformandola da tranquillo villaggio di pescatori a località glamour e ricercata. Già dagli anni Cinquanta e Sessanta la Costa Azzurra era meta privilegiata di artisti e intellettuali, ma l’arrivo di Bardot, insieme al successo mondiale dei suoi film, ha proiettato Saint-Tropez al centro della cronaca internazionale.

Oggi Saint-Tropez è uno dei luoghi simbolo del turismo francese, con una forte identità storica e culturale che trova nelle figure di personalità come Bardot un punto di riferimento. La scelta della celebre attrice di essere sepolta nel piccolo cimitero marino, nonostante le sue volontà iniziali, rafforza questo rapporto unico, diventando parte integrante della narrazione culturale della città e della sua memoria collettiva.