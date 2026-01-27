Da mercoledì 28 gennaio, in prima serata su Canale 5, debutta la nuova fiction "Una nuova vita", con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. La serie, diretta da Fabrizio Costa, è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy.

Trama e protagonisti

Anna Valle interpreta Vittoria Greco, un medico e madre che, dopo un tragico incidente in montagna in cui perde la vita il marito Leonardo Moser (Luca Capuano), viene ingiustamente condannata per omicidio. Nonostante si proclami innocente, trascorre otto anni in carcere. Una volta rilasciata, con una specializzazione in medicina generale acquisita durante la detenzione, torna a San Martino di Castrozza.

Il suo obiettivo primario è riconquistare la fiducia del figlio adolescente Matteo (Gabriele Rizzoli), cresciuto nel frattempo con la nonna e gli zii paterni. Tuttavia, in paese, Vittoria è ostracizzata dai residenti e osteggiata dalla famiglia del marito. Trova supporto nell'amica e assistente Iman (Martina Sammarco) e in Diego (Francesco Ferdinandi).

Il legame con Daniele Pecci e il mistero

Nella sua nuova vita, Vittoria incontra Marco Premoli, interpretato da Daniele Pecci. Marco è un avvocato giunto nella valle con lo scopo di ritrovare la figlia Asia (Anna Godina), scomparsa da Milano. L'avvocato offre il suo aiuto a Vittoria nella battaglia legale per ottenere l'affido del figlio e nelle indagini volte a scoprire il vero assassino del marito.

Le loro vicende si intrecciano, dando vita a un legame profondo che unisce la ricerca della verità alla volontà di ricostruire i rapporti familiari, il tutto in un contesto narrativo carico di mistero e tensione emotiva.

Cast e ambientazione

Il cast della fiction include, oltre ai protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci, anche Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova. Le sceneggiature sono opera di Eleonora Fiorini, Mauro Casiraghi e Davide Sala. La produzione è curata da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy.

Location e formato

Le riprese della serie si sono svolte tra maggio e giugno dello scorso anno principalmente in Trentino, con particolare attenzione a San Martino di Castrozza, Primiero, Val Canali, e location suggestive come il laghetto Welsperg, Fiera di Primiero, Tonadico e Sagron Mis.

Le maestose Dolomiti non fungono solo da sfondo, ma diventano un vero e proprio elemento narrativo, contribuendo a creare un'atmosfera sospesa e inquietante. La serie si articola in quattro puntate e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.