Il Festival di Sanremo 2026, guidato dalla coppia composta da Carlo Conti e Laura Pausini, si preannuncia come uno degli eventi mediatici più rilevanti del decennio per l'industria discografica italiana. La scelta di Luca Argentero come "ambasciatore della fiction" conferma la volontà della Rai di trasformare il palco dell'Ariston in una vetrina totale dell'intrattenimento nazionale, unendo musica e serialità. Questo annuncio arriva in un momento di grande attesa, mentre la critica musicale ha appena terminato il primo ascolto dei brani in gara, delineando già i possibili favoriti per la vittoria finale.

Cosa sta succedendo a Sanremo

Nelle ultime ore, l'attenzione dei media si è spostata dalla composizione del cast alla definizione degli ospiti d'onore. Se la presenza di Max Pezzali sulla nave è già stata confermata, il ritorno di Luca Argentero segna un punto di svolta. L'attore, protagonista di serie di successo internazionale come "Doc - Nelle tue mani", non salirà sul palco per cantare, ma per celebrare il successo della produzione televisiva italiana all'estero. Nel frattempo, i giornalisti accreditati hanno diffuso le prime opinioni sui brani, segnalando una forte presenza di sonorità elettroniche e testi che affrontano tematiche sociali profonde.

Le pagelle delle canzoni e i favoriti

Secondo le prime indiscrezioni giornalistiche, tra i trenta artisti in gara spiccano alcune performance giudicate già "da podio".

Tommaso Paradiso con il brano "I romantici" sembra aver conquistato la stampa per la sua capacità di descrivere la nostalgia moderna, mentre desta curiosità il debutto di Tredici Pietro con un testo scritto insieme a Dimartino. Le pagelle dei brani di Sanremo 2026 evidenziano una qualità media molto alta.

La critica si è divisa invece su brani più sperimentali, come quello di Samurai Jay, che promette di portare sonorità urban inedite sul palco dell'Ariston. L'attesa per il debutto di Sanremo 2026 a febbraio è altissima, anche grazie al ritorno del "DopoFestival" e di una scenografia che promette di essere rivoluzionaria dal punto di vista tecnologico.

Le reazioni del pubblico e dei social

L'annuncio del ruolo istituzionale di Argentero ha generato un acceso dibattito sulle piattaforme digitali.

Molti utenti apprezzano la scelta di valorizzare i volti della fiction, mentre altri avrebbero preferito vedere l'attore coinvolto in uno sketch comico o in una co-conduzione più classica. “Argentero è il volto perfetto per rappresentare l'Italia, una scelta di classe”, scrive un utente su X (ex Twitter). “Speravo di vederlo condurre almeno una serata, ma come ambasciatore sarà comunque impeccabile”, commenta una fan su Facebook. “Vogliamo sentire le canzoni, le pagelle dei giornalisti spesso non corrispondono ai gusti del pubblico”, sottolinea un altro telespettatore su Instagram.