Serena Rossi presenta il suo primo album, “SereNata a Napoli”, in uscita venerdì 30 gennaio 2026 per Warner Music Italy. Il disco, disponibile in formato CD, vinile e digitale, raccoglie quattordici brani della tradizione napoletana riarrangiati e già protagonisti del suo spettacolo teatrale omonimo. Il tour invernale prenderà il via il 3 febbraio da Modena, con tappe in città come Lecce, Bari, Napoli, Pescara, Palermo e Catania, per concludersi a Roma nel mese di maggio.

Un progetto nato dal teatro

Il progetto discografico affonda le sue radici nello spettacolo teatrale “SereNata a Napoli”, ideato e interpretato dalla stessa Serena Rossi.

L’intento è stato quello di trasferire in studio l’energia vibrante del palco. I brani sono stati registrati in soli due giorni, in compagnia dei musicisti, seguendo un ritmo dettato da “tempi dei cuori e dei respiri”, in un’ottica che richiama le modalità di registrazione d’altri tempi. L’obiettivo primario era lasciare un’impronta duratura nella musica tradizionale napoletana, evitando che queste preziose canzoni rimanessero confinate esclusivamente all’ambito teatrale.

Un omaggio alle radici partenopee

Il disco include classici intramontabili quali “Era de Maggio”, “Dicitencello vuje”, “Io Mammeta e tu”, “Tammurriata Nera” e “Munasterio ’e Santa Chiara”. Serena Rossi tiene a sottolineare come la tradizione non sia un elemento statico, ma una radice viva, capace di conferire perenne vitalità a queste canzoni, anche a distanza di oltre un secolo dalla loro prima interpretazione.

Questo progetto si configura, inoltre, come una sentita dichiarazione d’amore verso Napoli, la città d’origine dell’artista, e come un prezioso strumento per tramandare un patrimonio culturale di inestimabile valore.