David Byrne, figura iconica dei Talking Heads, ha incantato il Teatro degli Arcimboldi di Milano con uno spettacolo di due ore che fonde musica, teatro e profonda riflessione. Sul palco, un ensemble di dodici musicisti si muove liberamente, con strumenti a tracolla, mentre scenografie proiettate evocano un caleidoscopio di paesaggi: urbani, naturali e cosmici. Byrne intreccia magistralmente brani del suo ultimo lavoro, “Who Is the Sky?”, con intramontabili classici della band, lanciando un messaggio al pubblico: reagire ai tempi difficili con “amore e gentilezza”, intesi come forme di resistenza.

Uno show dinamico e visivamente stimolante

La performance si distingue per la sua intrinseca dinamicità. I musicisti, vestiti con uniformi arancioni, non rimangono statici ma si spostano con agilità, accompagnati da immagini suggestive che mutano sullo sfondo: grattacieli imponenti, onde marine, vasti campi e cieli trapunti di stelle. Byrne, nel suo ruolo poliedrico di attore, danzatore e direttore d’orchestra, trasforma il concerto in un vero e proprio metateatro, offrendo un saggio visivo sull'esperienza del live nel XXI secolo.

Un repertorio che dialoga tra passato e presente

Il concerto prende avvio con “Heaven” dei Talking Heads, introdotta dall’immagine della Terra vista dallo spazio. Il flusso musicale prosegue con successi come “Once in a Lifetime”, “(Nothing But) Flowers”, “Psycho Killer” e “Life During Wartime”.

Questi brani acquisiscono nuovi significati politici, amplificati da immagini di proteste e conflitti globali. Dal suo ultimo album emergono momenti di particolare intimità, come “My Apartment Is My Friend”, accompagnata da immagini del suo appartamento newyorkese, e “T‑shirt”, un commento ironico sugli slogan sociali. L'entusiasmo del pubblico è palpabile, specialmente durante l'esecuzione di “This Must Be the Place (Naive Melody)” e “Burning Down the House”.

Amore e gentilezza come strumenti di resistenza

Tra un brano e l'altro, Byrne condivide riflessioni sul potere trasformativo dell’amore e della gentilezza. “Amore e gentilezza sono il nuovo punk, oggi sono una forma di resistenza”, dichiara, introducendo “What Is the Reason for It?” con immagini del lockdown italiano.

Lo spettacolo sceglie deliberatamente di non affidarsi a effetti speciali vistosi, privilegiando invece la forza della musica, la profondità delle idee e il senso di comunità. Dimostra, con efficacia, come un concerto possa diventare un fertile terreno di connessione e riflessione collettiva.