Il film "Il Maestro", con protagonista Pierfrancesco Favino, debutta in prima visione assoluta su Sky Cinema il prossimo 5 aprile. L'opera, accolta con notevole attesa dagli estimatori del cinema italiano, si configura come una delle proposte di maggior rilievo nel palinsesto della piattaforma per il mese corrente.

La pellicola, che vede Favino incarnare il ruolo principale, sarà fruibile anche in streaming su NOW. Questa doppia disponibilità garantisce agli spettatori la massima flessibilità nel godersi la prima visione, sia attraverso la trasmissione televisiva lineare sia mediante la piattaforma digitale.

"Il Maestro" si posiziona tra i titoli di punta del catalogo Sky Cinema, ribadendo l'impegno della piattaforma nel valorizzare la produzione cinematografica italiana contemporanea.

Il cast e la trama del film

"Il Maestro" narra una vicenda profondamente intensa e avvincente, incentrata sulla performance di Pierfrancesco Favino nel suo ruolo cardine. Il film si distingue per l'eccellenza della regia e la notevole qualità delle interpretazioni, promettendo al pubblico un'esperienza cinematografica di notevole impatto emotivo e visivo.

Modalità di visione su Sky e NOW

La prima TV de "Il Maestro" rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati del cinema d'autore italiano. Gli abbonati avranno la possibilità di assistere alla proiezione su Sky Cinema o, in alternativa, di accedere al film tramite il servizio di streaming NOW. Questa offerta integrata amplia significativamente le opportunità di fruizione del titolo, rendendolo accessibile a un pubblico più vasto e diversificato.