Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson, interpreterà lo zio nel biopic in lavorazione intitolato "Michael", diretto da Antoine Fuqua. L’attore e cantante, figlio di Jermaine Jackson, ha definito questa opportunità come un destino: “Era scritto che lo interpretassi io”, ha dichiarato Jaafar, sottolineando il ruolo centrale della passione trasmessa fin dall’infanzia e del legame familiare. Il cast include anche Colman Domingo nei panni di Joe Jackson, Nia Long nel ruolo della madre e Miles Teller in quello del manager John Branca.

Durante la presentazione del film al festival di Berlino, Jaafar Jackson ha condiviso le emozioni provate nell’interpretare Michael: “Più interpretavo Michael e più mi sentivo legato a lui, sia umanamente che artisticamente”.

La preparazione per il ruolo ha richiesto mesi di studio approfondito di materiali d’archivio, registrazioni e coreografie, affiancati da sessioni vocali e di recitazione. “Ho lavorato molto sulla gestualità, sulla voce, sul modo di muoversi di Michael”, ha precisato. Il regista Antoine Fuqua ha definito la scelta di Jaafar come naturale, affermando che “Jaafar conosce il mondo di Michael con una profondità che nessun altro avrebbe potuto raggiungere”.

Il ritorno di Michael Jackson sul grande schermo

Il biopic "Michael" mira a narrare la vita della popstar, esplorando gli alti e bassi di una carriera costellata di successi planetari e controversie. La sceneggiatura è di John Logan e la produzione è curata da Graham King, già produttore di "Bohemian Rhapsody".

Le riprese si svolgono tra Stati Uniti e Regno Unito, con un focus sulle sequenze musicali e sui momenti salienti della vita dell’artista. Il progetto prevede la ricostruzione dettagliata delle esibizioni celebri, dei rapporti familiari e delle sfide personali che hanno caratterizzato l’esistenza di Michael Jackson.

L’obiettivo è offrire uno sguardo completo, mostrando sia l’aspetto pubblico che quello privato del cantante. Il film coinvolge anche il Michael Jackson Estate, che collabora per garantire autenticità e rispetto della figura del protagonista. La narrazione si estenderà dall’infanzia ai momenti finali della carriera, attraversando periodi cruciali come le tournée mondiali e la realizzazione di album iconici come "Thriller" e "Bad".

Il percorso di Jaafar Jackson e la legacy della famiglia

Jaafar Jackson, nato nel 1996, ha manifestato fin da giovane un interesse per la musica, seguendo le orme della celebre famiglia. La sua scelta come interprete di Michael è stata accolta positivamente, grazie alla somiglianza fisica e alla profonda conoscenza degli aspetti più intimi dell’artista. Il padre Jermaine Jackson, membro dei Jackson 5, ha espresso grande orgoglio per la partecipazione del figlio a un progetto così rilevante, definendolo “un passaggio di testimone nel nome dell’arte e della memoria”.

La famiglia Jackson, dal debutto dei Jackson 5 ai progetti individuali più recenti, ha segnato decenni di storia musicale internazionale, influenzando generazioni di artisti e fan.

Il nuovo biopic rappresenta un omaggio a Michael e una celebrazione dell’eredità di una delle dinastie più importanti della musica pop e soul. Jaafar Jackson, con il suo coinvolgimento diretto e l’impegno nella preparazione del ruolo, si propone di trasmettere al pubblico la complessità umana e artistica di una figura che continua a suscitare interesse e discussioni.