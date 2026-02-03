È stato diffuso il nuovo trailer del film "Michael", atteso biopic che racconta la vita di Michael Jackson. Il lungometraggio, diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Graham King, approfondisce le vicende personali e professionali di Jackson, noto come il re del pop, seguendone l’ascesa alla fama, i rapporti spesso conflittuali con il padre Joseph e il percorso con i Jackson 5. Dal trailer emergono immagini forti degli anni dell’infanzia, dei primi passi come artista e delle tensioni familiari che hanno segnato la crescita di Michael e dei suoi fratelli.

Nel film, Michael Jackson è interpretato dal nipote Jaafar Jackson, mentre Joseph Jackson è impersonato da Colman Domingo. Le sequenze anticipate nel trailer pongono l’accento sugli scontri tra padre e figli, sulla severità di Joseph nel guidare la carriera degli Jackson 5 e sulle difficoltà che queste pressioni hanno generato. Sono rappresentate anche collaborazioni decisive, come quella di Michael con la sorella Janet Jackson. Il trailer mostra inoltre i momenti di grande spettacolo che hanno contribuito a rafforzare il mito di Jackson: performance iconiche, fan in delirio e immagini tratte da videoclip storici.

Un racconto tra musica, famiglia e spettacolo

Il film "Michael" ripercorre molte delle tappe fondamentali della vita artistica e personale di Michael Jackson, intendendo mostrare sia il lato pubblico che quello privato di una delle più grandi popstar della storia della musica.

Le riprese delle scene di gruppo con i fratelli e i momenti dedicati ai successi internazionali mettono in risalto il peso che la famiglia ha avuto sulla personalità e sul percorso dell’artista. Il nuovo trailer sottolinea, attraverso scelte registiche e scenografiche, sia il talento sia le vulnerabilità di Michael Jackson, offrendo uno sguardo su come la fama abbia influito sulle sue relazioni e sul suo sviluppo artistico. Il focus sui rapporti interni ai Jackson 5 evidenzia la determinazione, ma anche la rigidità educativa del padre Joseph.

Il progetto e la sua rilevanza nel panorama cinematografico

Il biopic si annuncia come una delle pellicole più attese del prossimo periodo, grazie alla regia di Antoine Fuqua, già noto per altri lavori di successo, e alla partecipazione del produttore Graham King, vincitore di premi Oscar.

L’interprete principale, Jaafar Jackson, porta in scena una rappresentazione autentica dell’artista grazie alla sua appartenenza familiare e a una preparazione focalizzata sull’imitare voce, movimenti e presenza scenica di Michael. Colman Domingo, nei panni del padre Joseph, aggiunge ulteriore profondità a un personaggio cardine nell’infanzia e nell’adolescenza del re del pop. L’uscita di “Michael” viene seguita con attenzione sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori per la rilevanza culturale e per la difficoltà intrinseca di raccontare una figura così complessa e amata a livello globale. Il trailer ha già suscitato commenti per l’accuratezza delle ricostruzioni e la fedeltà all’immaginario collettivo legato a Michael Jackson.