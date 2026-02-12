Giunge alla ventiquattresima edizione il progetto 'Adotta uno scrittore, una scrittrice', promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino in collaborazione con l’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria piemontesi e la Fondazione con il Sud. L’iniziativa vede la partecipazione di 40 autori e autrici che interagiranno con studenti di 40 scuole, università e istituti penitenziari. L’obiettivo primario è rafforzare il legame tra i giovani e la letteratura, avvicinando bambini e ragazzi ai libri attraverso l’incontro diretto con scrittori contemporanei.

Le attività si protrarranno tra febbraio e maggio, con una restituzione pubblica prevista durante la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, un appuntamento letterario di rilievo europeo. Il progetto si caratterizza per la diversità delle realtà coinvolte, che includono scuole primarie, secondarie, università e istituti penitenziari, delineando così un percorso articolato e fortemente inclusivo.

L’espansione internazionale del progetto

Quest’anno segna un momento di svolta: per la prima volta, il progetto 'Adotta uno scrittore, una scrittrice' supera i confini nazionali, raggiungendo una scuola italiana situata ad Addis Abeba, in Etiopia. Questa novità rappresenta un passo significativo verso l’internazionalizzazione dell’iniziativa, con l’intento di favorire lo scambio culturale e di promuovere il libro quale strumento di dialogo tra le comunità italiane all’estero.

Gli organizzatori sottolineano come l’iniziativa miri ad aumentare l’inclusione e la partecipazione, portando la letteratura a pubblici sempre più diversi e variegati. Il coinvolgimento di scuole di vario ordine e grado, insieme a numerose realtà territoriali, evidenzia l’impatto e la capillarità del progetto sul territorio nazionale e, a partire da quest’anno, anche oltre i confini.

Il Salone del Libro e i partner istituzionali

L'iniziativa 'Adotta uno scrittore, una scrittrice' è parte integrante delle attività educative promosse dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 1988, questo evento si configura come un punto di riferimento essenziale per editori, autori e lettori, sia italiani che stranieri.

Il Salone, che si tiene annualmente presso il Lingotto Fiere di Torino, attira decine di migliaia di visitatori, affermandosi come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti a livello nazionale ed europeo. L’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria piemontesi e la Fondazione con il Sud offrono il loro sostegno a questa e ad altre attività formative, con l’obiettivo di promuovere la lettura e favorire l’inclusione sociale attraverso la cultura.