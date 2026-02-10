La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026 si svolgerà all’Arena di Verona. Lo spettacolo, intitolato ‘Beauty in Action’, vedrà la partecipazione di Aterballetto e dell’étoile Roberto Bolle. L’allestimento trasformerà l’anfiteatro in un palcoscenico fluido e aperto, simbolo di bellezza in movimento.

Un palcoscenico senza confini

L’Arena di Verona, monumento storico Patrimonio dell’Umanità, diventerà una grande piazza italiana al centro della scena, senza una netta separazione tra palco e platea. La scenografia si ispira a una goccia d’acqua, simbolo di un ciclo naturale che unisce montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo.

Coreografie, superfici luminose e movimenti collettivi accompagneranno gli atleti in una festa conclusiva che celebra il coraggio, la fatica e la capacità di superare i propri limiti.

Arte, danza e musica in dialogo

La danza sarà il linguaggio universale capace di condensare valori, emozioni e visioni, traducendo in immagini vive il senso di sfida, comunità e superamento dei limiti. Adriano Martella, creative director della cerimonia e head of creative di Filmmaster, sottolinea il ruolo centrale della danza nell’evento.

La cerimonia si estenderà oltre l’Arena, coinvolgendo Piazza Bra e il Teatro Filarmonico di Verona. Il coro e l’orchestra della Fondazione Arena di Verona accompagneranno il pubblico fino all’ultimo istante dei Giochi.

Un omaggio alla bellezza italiana

‘Beauty in Action’ celebra la bellezza come forza dinamica e trasformativa, che vive nello sport, nell’arte, nei corpi in movimento e nei luoghi che li accolgono. Portare una cerimonia olimpica all’interno dell’Arena significa far dialogare il patrimonio storico con l’energia del presente, creando un’esperienza senza precedenti.

La cerimonia sarà trasmessa su Rai 2 e HBO Max Italia.