Chiello, nome d'arte di Rocco Modello, è tra i protagonisti della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. L'artista presenta il brano “Ti penso sempre”, una composizione che riflette il suo percorso personale e musicale e segna un momento cruciale nella sua carriera.

La partecipazione di Chiello al Festival rappresenta un’importante vetrina per le nuove proposte musicali che animano il panorama italiano contemporaneo. L'Ariston diventa così il palcoscenico ideale per mostrare al grande pubblico il suo stile distintivo e la sua sensibilità artistica, affinata attraverso diverse esperienze e collaborazioni.

Un percorso artistico in evoluzione

Nato nel 1999 a Venosa, in provincia di Potenza, Chiello ha mosso i primi passi nel mondo della musica come membro del collettivo FSK Satellite. Successivamente, ha intrapreso una carriera solista, definendo un linguaggio musicale che fonde sapientemente elementi indie, pop e urban. Tra i suoi lavori più apprezzati, soprattutto dalle nuove generazioni, figura l’album “Oceano Paradiso”. Il suo nuovo album si intitola “Agonia”.

La presenza di Chiello a Sanremo sottolinea la volontà del Festival di accogliere e valorizzare sonorità e linguaggi diversi, includendo artisti che interpretano le trasformazioni della musica italiana. Il produttore Michelangelo, che ha collaborato con Chiello, è una figura nota per il suo contributo a numerosi progetti di successo nel panorama nazionale.

Sanremo come tappa di crescita

Per Chiello, il debutto sul palco dell'Ariston costituisce una tappa significativa nel suo percorso di crescita personale e professionale. L'artista affronta questa esperienza con l'intento di condividere la propria visione della musica e di stabilire un confronto diretto con un pubblico esteso.

L'esibizione a Sanremo è un'occasione preziosa per Chiello di mettere in risalto la propria identità artistica, confermando la sua presenza come protagonista della nuova scena musicale italiana.