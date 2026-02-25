Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, ha espresso la propria posizione in merito alla recente esibizione di Ditonellapiaga al Festival di Sanremo. Durante la performance, la cantante ha fatto riferimento al celebre concorso di bellezza, sollevando una riflessione da parte della Mirigliani.

La tutela del marchio Miss Italia

Mirigliani ha sottolineato come l'utilizzo del marchio Miss Italia in contesti non autorizzati possa generare fraintendimenti e rischi di rafforzare stereotipi legati al concorso. Secondo la patron, l'associazione del nome a performance artistiche che non riflettono i valori attuali della manifestazione può contribuire a diffondere una visione distorta.

La volontà di Mirigliani è quella di tutelare il marchio e di evitare che venga utilizzato in modo improprio, specialmente in occasioni di grande visibilità come il Festival di Sanremo.

Miss Italia e la lotta agli stereotipi

La patron ha ribadito che Miss Italia si impegna da tempo per promuovere un'immagine moderna e inclusiva della bellezza, allontanandosi dagli stereotipi che spesso vengono attribuiti ai concorsi di questo genere. La questione sollevata riguarda anche la necessità di proteggere il marchio da usi non autorizzati che potrebbero danneggiarne l'immagine. Mirigliani ha evidenziato come il concorso abbia subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni per adattarsi ai tempi e alle nuove sensibilità sociali, e che ogni riferimento improprio rischia di vanificare gli sforzi compiuti per rinnovare la manifestazione.

L'identità di Miss Italia

Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia dal 2010, succedendo al padre Enzo Mirigliani, ha invitato a riflettere sull'importanza di rispettare la storia e l'identità del concorso, evitando semplificazioni e giudizi superficiali. Sotto la sua guida, Miss Italia ha introdotto diverse novità, tra cui l'apertura a nuove forme di bellezza e una maggiore attenzione a temi sociali, con l'obiettivo di rendere il concorso più attuale e rappresentativo della società contemporanea.