La Milano Fashion Week donna si svolgerà dal 24 febbraio al 2 marzo 2026. La città è stata definita “the place to be” da Carla Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda italiana, in attesa dei debutti delle nuove direzioni creative: Maria Grazia Chiuri per Fendi, Meryll Rogge per Marni e Demna Gvasalia per Gucci. Emporio Armani presenterà per la prima volta una collezione unisex, frutto della cura di Silvana Armani e Leo Dell’Orco. La campagna di comunicazione, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, adotta una veste “olimpica”, arricchita da cimeli provenienti dal Museo Olimpico di Losanna.

Un allestimento olimpico e nuove energie creative

L’assessora alle Attività Produttive, Alessia Cappello, ha sottolineato come la moda si posizioni “tra olimpiadi e Paralimpiadi, al centro di questo evento internazionale”, un’opportunità di visibilità straordinaria per Milano, motore della sua internazionalità. Confcommercio stima un indotto di 320 milioni di euro legato alle Olimpiadi, sebbene “la ricaduta andrà misurata nei prossimi mesi”. La campagna comunicativa dell’evento sfrutta l’immaginario sportivo di Milano Cortina 2026, utilizzando cimeli storici del Museo Olimpico di Losanna, come un casco da sci, sci da salto, una tavola da snowboard e bastoncini. Questi oggetti diventano simboli visivi che legano moda e valori olimpici, richiamando il rapporto contemporaneo tra eleganza e performance e innestando un linguaggio visivo coerente con lo spirito della rassegna.

I debutti annunciati – Chiuri, Rogge e Gvasalia – segnalano un ricambio intenso nel panorama della moda italiana, con un passaggio verso nuove sensibilità estetiche e narrative. La proposta unisex di Emporio Armani amplia ulteriormente le dinamiche di genere nel settore. Tutti questi elementi caratterizzano un’edizione che punta a cogliere l’attenzione globale in vista delle Olimpiadi.

Milano punto nodale tra moda, politica e indotto economico

Il sostegno istituzionale da parte del Ministero degli Affari Esteri, di ICE e del Comune di Milano conferma la centralità dell’evento nel progetto di promozione del Made in Italy. L’assessora Cappello ha enfatizzato come moda e Olimpiadi si trovino “al centro di questo evento internazionale”, offrendo un palcoscenico unico per la visibilità della città.

L’implicazione economica è significativa: secondo le stime di Confcommercio, l’indotto per le Olimpiadi potrebbe raggiungere 320 milioni di euro. Pur rimandando a valutazioni future la ricaduta effettiva di tali investimenti, emerge chiaramente la percezione di moda e sport come leve strategiche integrate per attrattività turistica, culturale ed economica.