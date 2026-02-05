Carlo Conti ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi nel giorno in cui il celebre conduttore televisivo avrebbe compiuto 68 anni, giovedì 5 febbraio. Frizzi, spesso definito il “volto buono della TV”, è scomparso il 26 marzo 2018 a causa di un’emorragia cerebrale. Conti ha condiviso sui social una foto insieme all’amico, accompagnata dalla semplice dedica “Buon compleanno amico mio”.

Un legame celebrato sul palco

Il rapporto tra Conti e Frizzi è stato celebrato anche sul palco del Festival di Sanremo dell’anno precedente, quando Conti, insieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti, ha reso omaggio a Frizzi con il brano “Un amico in me”, interpretato dallo stesso Frizzi in passato.

Due amori, un ricordo duraturo

Fabrizio Frizzi ha avuto due grandi amori nella sua vita: Rita Dalla Chiesa, sua prima moglie, e Carlotta Mantovan, sua compagna dal 2001. Con Mantovan ha avuto una figlia, Stella, nata nel 2013, e si è sposato nel 2014. Il matrimonio con Dalla Chiesa, celebrato nel 1992, si è concluso con il divorzio nel 2002, ma il loro rapporto è rimasto improntato al rispetto reciproco. Dalla Chiesa ha più volte espresso il dolore per la perdita di Frizzi, raccontando che “un dolore forte che non passerà mai definitivamente”.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi rimane vivo nel cuore di colleghi, amici e pubblico, testimoniando l’affetto duraturo che ha saputo suscitare.