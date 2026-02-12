Il Museo Civico d'Arte di Pordenone ospita la mostra fotografica di Stefanie Moshammer, artista austriaca di rilievo internazionale. L'evento segna l'avvio della serie di appuntamenti previsti nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a Pordenone 2027, anno in cui la città sarà Capitale italiana della Cultura. La rassegna, inaugurata il 12 febbraio 2026, rappresenta il primo passo di un progetto ampio che coinvolgerà la città e l'intero territorio provinciale, in preparazione all'importante riconoscimento nazionale.

Moshammer, con un percorso artistico che spazia dalla fotografia documentaria alla ricerca visiva, espone una selezione di opere inedite realizzate appositamente per l'occasione.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Pordenone con la collaborazione delle istituzioni culturali locali, si inserisce in una progettualità più ampia finalizzata a rafforzare la visibilità e il coinvolgimento del pubblico verso il 2027. "Pordenone inizia da qui il suo percorso di Capitale italiana della Cultura con una grande artista internazionale e con il coinvolgimento di tutti i soggetti che animano la nostra comunità", ha dichiarato il sindaco Alessandro Ciriani, sottolineando il valore aggiunto dell'evento sia per la città che per la promozione culturale del territorio.

Contenuti e significato della mostra

La mostra di Moshammer ruota attorno al tema dell'identità e della trasformazione degli spazi urbani.

L'artista documenta le peculiarità e le dinamiche di cambiamento del contesto pordenonese attraverso la sua sensibilità. Oltre alle nuove produzioni, il percorso espositivo presenta anche alcuni lavori precedenti, selezionati per la loro capacità di dialogare con l'ambiente locale e le sue questioni sociali. Il Museo Civico d'Arte, già punto di riferimento per iniziative artistiche in città, rinnova con questa esposizione il suo ruolo centrale nella promozione culturale e nell'offerta di esperienze di arte contemporanea di rilievo internazionale.

Il programma che accompagna la mostra prevede inoltre incontri, workshop e visite guidate, creando un'occasione di confronto tra artisti, studenti, cittadini e operatori culturali.

L'evento intende favorire una partecipazione attiva e generare nuove sinergie tra mondi creativi diversi, nella cornice di una città che si prepara ad accogliere l'appuntamento nazionale del 2027 e a valorizzare la propria identità attraverso progetti di ampio respiro.

Pordenone, il museo e il percorso verso il 2027

Il Museo Civico d'Arte di Pordenone, situato nel centro storico cittadino, custodisce ricche collezioni che spaziano dalla pittura locale tra Quattrocento e Novecento alle testimonianze delle arti decorative e contemporanee. Fondato nel 1977, è stato oggetto di ampliamenti e rinnovamenti, fino alla recente valorizzazione come polo attrattivo nel panorama museale regionale. Il museo si distingue anche come centro di produzione culturale, ospitando frequentemente mostre temporanee, conferenze, laboratori e incontri con artisti di fama nazionale e internazionale.

L'iniziativa di aprire le celebrazioni per Pordenone 2027 con una mostra di rilievo internazionale evidenzia l'intenzione delle istituzioni di investire su una programmazione culturale ambiziosa e inclusiva. La città, crocevia di tradizioni e centro di vivaci scambi artistici fin dal Medioevo, mira infatti a rafforzare la propria identità culturale su scala nazionale ed europea, coinvolgendo sia i cittadini sia visitatori da fuori regione attraverso una pluralità di eventi e proposte espositive. L'obiettivo è rendere Pordenone 2027 una concreta occasione di crescita e visibilità per tutto il territorio provinciale.