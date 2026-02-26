È aperto il bando per l’edizione 2026 del Premio Luigi Malerba per la narrativa. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Premio Luigi Malerba in collaborazione con il Comune di Parma, la casa editrice Mup Editore e la Fondazione Monteparma. L’obiettivo del concorso è valorizzare opere letterarie di qualità e promuovere la figura di Luigi Malerba (1927‑2008), uno dei più significativi autori italiani del Novecento. L’opera vincitrice, che può essere un romanzo o una raccolta di racconti, sarà pubblicata nella collana Premio Luigi Malerba di Mup Editore.

Il bando scade il 30 giugno. Parallelamente, sono già avviate le attività preparatorie per il centenario della nascita di Malerba, previsto per il 2027, in collaborazione con l’Università di Parma.

Possono partecipare autori e autrici con un’opera inedita, redatta in lingua italiana. Il testo deve essere compreso tra 80.000 e 380.000 battute (spazi inclusi), equivalenti a circa 70‑80 fino a 240 pagine a stampa. Le candidature devono essere inviate entro il 30 giugno all’indirizzo premiomalerba@gmail.com. Maggiori informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito premioluigimalerba.it.

Luigi Malerba, pseudonimo di Luigi Bonardi, è stato scrittore e sceneggiatore. Nato a Berceto (Parma), ha partecipato alla neoavanguardia sperimentalista del Gruppo 63.

Tra i suoi romanzi più noti figurano La scoperta dell’alfabeto, Il serpente, Salto mortale, Dopo il pescecane, Testa d’argento, Il fuoco greco, Le pietre volanti e Itaca per sempre. Ha inoltre collaborato con Tonino Guerra alla stesura di storie per ragazzi e bambini.

Il contesto culturale e istituzionale del premio

Il Premio Luigi Malerba nasce con l’intento di mantenere vivo il ricordo di Luigi Malerba, figura centrale della narrativa italiana del secondo Novecento e protagonista della sperimentazione letteraria. Il coinvolgimento del Comune di Parma, del sistema bibliotecario cittadino, di Mup Editore e della Fondazione Monteparma radica l’iniziativa nel tessuto culturale locale. L’evento valorizza non soltanto l’opera dello scrittore, ma anche le istituzioni che promuovono la lettura e il dialogo con la letteratura contemporanea.

La partecipazione attiva delle biblioteche, evidenziata dalle dichiarazioni dell’assessora Bonetti, sottolinea un impegno concreto delle istituzioni culturali locali nel sostenere il premio come spazio di confronto e promozione del romanzo e della narrativa. Il riconoscimento si inserisce inoltre nel percorso di progettazione legato al centenario della nascita di Malerba, atteso per il 2027, con l’Università di Parma già coinvolta nella programmazione degli eventi celebrativi futuri.

Luigi Malerba e il patrimonio letterario promosso dal premio

Luigi Malerba (1927‑2008), figura chiave della neoavanguardia italiana, è noto per la sua capacità di combinare sperimentazione narrativa e linguaggio innovativo.

Romanzi come La scoperta dell’alfabeto o Il fuoco greco riflettono la sua originalità stilistica e la compenetrazione tra registri seri e ironici. Il premio, promuovendo l’opera vincente nella collana a lui dedicata, contribuisce a proseguire la sua eredità, offrendo ai nuovi autori una piattaforma editoriale e culturale significativa.

La pubblicazione tramite Mup Editore assicura una distribuzione istituzionale e culturale adeguata, inserendo la nuova opera in un catalogo che porta il nome del premio e dello scrittore. Questo contesto editoriale ribadisce il valore culturale dell’iniziativa e consolida il legame fra Parma e la letteratura contemporanea.