Stefano Bollani sarà protagonista dell’edizione 2026 di Umbria Jazz, portando in scena il 9 luglio uno speciale progetto intitolato “All Stars Tutta Vita! Live”. Il celebre pianista e compositore, amato per la sua capacità di spaziare tra stili diversi e per la natura improvvisativa delle sue esibizioni, sarà al centro di una serata programmata all’Arena Santa Giuliana di Perugia. Umbria Jazz conferma così la tradizione di invitare grandi nomi del panorama internazionale, arricchendo ulteriormente il cartellone del festival.

Il progetto “All Stars Tutta Vita!

Live” rappresenta una nuova tappa del percorso artistico di Bollani, legato anche al film e al disco “Tutta Vita Live”. I dettagli sulla formazione che accompagnerà Bollani sul palco non sono ancora stati resi noti. L’evento si preannuncia come uno dei momenti più attesi del festival, grazie alla creatività e all’energia che da sempre caratterizzano le esibizioni del pianista.

L’edizione 2026 di Umbria Jazz e le collaborazioni d’eccellenza

L’appuntamento con Stefano Bollani si inserisce nel cuore del programma di Umbria Jazz 2026, che conferma Perugia come una delle capitali europee della musica dal vivo. L’Arena Santa Giuliana, storica sede dei principali concerti del festival, accoglierà come di consueto migliaia di spettatori da tutto il mondo.

Umbria Jazz, nato nel 1973, si distingue per la ricchezza di proposte artistiche e per le collaborazioni con alcuni tra i più importanti musicisti mondiali del jazz, del pop, della canzone d’autore e delle musiche dal mondo.

Nel corso degli anni, il festival ha ospitato leggende tra cui Miles Davis, Herbie Hancock, Keith Jarrett e Sting. Per l’edizione 2026, la presenza di Bollani e del suo nuovo progetto consolida la vocazione internazionale e la capacità della rassegna di proporre sia grandi maestri che nuove formule di spettacolo, costruite appositamente per le platee di Perugia.

Stefano Bollani, carriera e influenze

Stefano Bollani, nato a Milano nel 1972, è considerato uno dei pianisti più rappresentativi della scena musicale italiana contemporanea.

Dopo una formazione classica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ha sviluppato una carriera che lo ha portato ai vertici del jazz europeo e internazionale, collaborando tra gli altri con Enrico Rava, Richard Galliano, Chick Corea e Caetano Veloso. Noti sono i suoi progetti originali, che mescolano jazz, musica brasiliana e italiana, improvvisazione e teatro musicale.

Nel tempo, Bollani è diventato anche volto noto al grande pubblico attraverso programmi televisivi, tra cui “Sostiene Bollani” e “Via dei Matti n.0”, promuovendo una visione inclusiva e divertente della musica. La sua presenza a Umbria Jazz rappresenta un ritorno in un luogo da lui frequentato più volte e molto amato dal pubblico e dagli organizzatori.