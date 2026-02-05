Dal prossimo undici febbraio, fino al tredici, il Cineteatro Baretti di Torino ospiterà nuovamente lo spettacolo Rosa la Rossa. La vera storia di Rosa Luxemburg. Il monologo, scritto, diretto e interpretato da Marina Bassani, segna il ritorno sul palcoscenico torinese di un ritratto teatrale dedicato all’intellettuale rivoluzionaria.

Grazie alla sapiente combinazione di parola e musica dal vivo, l’evento mira a restituire la carica poetica e tragica del personaggio. Sul palco, la Bassani sarà accompagnata dal chitarrista Nunzio Barbieri, noto per la sua collaborazione artistica con Paolo Conte, e dal clarinettista Francesco Django Barbieri.

Dettagli e repliche dello spettacolo

Il monologo andrà in scena in repliche serali, dal mercoledì 11 al venerdì 13 febbraio, con inizio alle ore 20:45. Marina Bassani è autrice, regista e interprete unica del testo, un’intensa drammaturgia di parola e musica prodotta da Teatro Selig. L’accompagnamento musicale dal vivo, affidato ai Barbieri padre e figlio, crea un vero e proprio “controcanto emotivo e narrativo”, trasformando la colonna sonora in una seconda voce capace di avvolgere la storia e amplificare il respiro poetico e tragico del personaggio.

Contesto storico e dimensione del progetto

Il monologo propone una restituzione scenica dell’itinerario umano e intellettuale di Rosa Luxemburg, figura centrale della sinistra europea del Novecento.

L’opera intreccia l’impegno politico con la sensibilità poetica e un profondo amore per la natura, attraversando con lucidità e coraggio l’infanzia, lo studio del marxismo, l’attività politica, la solitudine del carcere fino agli ultimi giorni di vita della protagonista. La musica dal vivo agisce come presenza viva, sostenendo e amplificando la forza della parola.

Marina Bassani ridà voce e corpo a Rosa Luxemburg attraverso la forma del monologo, costruendo un dialogo tra rivoluzione e riforma, ragione e passione. L’attrice interroga il pubblico sul lascito intellettuale e umano della rivoluzionaria.

La produzione Teatro Selig affida alla sola Bassani il compito di dar vita a questo ritratto drammatico, accompagnato dalle musiche dal vivo dei Barbieri e dalla consulenza artistica di Serenella Di Michele.

Le luci e la fonica sono curate da Luca Scicchitano.

Il Cineteatro Baretti accoglie uno spettacolo intenso che scioglie la tensione storica in linguaggi contemporanei e coinvolgenti, mettendo in evidenza la modernità ancora attuale di una figura che fu voce radicale, pacifista e intellettuale come Rosa Luxemburg.

Il prezzo del biglietto parte da dodici euro. L’evento si inserisce in un fitto calendario culturale torinese, capace di coniugare riflessione storica e teatralità poetica.