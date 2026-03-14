A Feltre prende vita Unisono Records, un ambizioso progetto che sancisce la trasformazione dell'Unisono Jazz Club in una vera e propria etichetta musicale. L'iniziativa, ufficialmente avviata nel marzo 2026, si pone l'obiettivo primario di promuovere e valorizzare i talenti emergenti e affermati nel panorama musicale, ampliando così la portata di un luogo già consolidato per il suo ruolo nella scena jazz locale. Il club, che nel corso degli anni ha avuto l'onore di accogliere artisti di notevole rilievo nazionale e internazionale, intende ora offrire nuove e concrete opportunità non solo ai musicisti, ma anche a produttori e agli operatori culturali del settore.

Questo progetto assume un carattere decisamente innovativo e risponde efficacemente all'esigenza sempre più pressante di sostenere la creatività musicale. Mira a facilitare la produzione, la distribuzione e la promozione di nuove opere, con una focalizzazione particolare sul vibrante panorama jazz. La nuova etichetta nasce con la vocazione di accogliere produzioni inedite e di affiancare la crescita professionale degli artisti, avvalendosi di una solida rete di collaborazioni e di un'infrastruttura all'avanguardia, capace di integrare uno studio di registrazione professionale con uno spazio performativo dinamico. Come sottolineato dai referenti del progetto, “Unisono si conferma luogo di crescita e sperimentazione, dove la musica trova nuova linfa e occasioni concrete di sviluppo”.

Il club e i grandi nomi del jazz italiano

L'Unisono Jazz Club si è affermato nel corso degli anni come uno dei punti di riferimento indiscussi per la musica dal vivo nella provincia di Belluno. Oltre alle consuete serate e alle rassegne tematiche, il locale ha ospitato nel tempo artisti di altissimo livello, consolidando una solida tradizione di qualità e ricerca musicale. Un esempio significativo di questa vocazione è rappresentato dal recente concerto-evento del 12 aprile 2025, che ha visto protagonista il New Direction 4tet. Questa prestigiosa formazione, composta da Rosario Giuliani al sax, Leo Dalla Cort al pianoforte, Federico Malaman al basso e Maxx Furian alla batteria, ha registrato dal vivo il suo nuovo album, coinvolgendo il pubblico in due set distinti, programmati alle 19.30 e alle 21.30.

L’iniziativa rappresenta un modo autentico per vivere la musica nel suo atto più puro, quello della creazione condivisa. La partecipazione a eventi di tale portata favorisce la creazione di un forte senso di comunità tra artisti e spettatori, sottolineando l'importanza sociale e culturale del club. La presenza costante di musicisti di spicco e la proposta di progetti originali fanno di Unisono uno spazio aperto sia alla sperimentazione più audace che alla documentazione delle nuove tendenze musicali.

La storia e la missione di Unisono a Feltre

Il Jazz Club Unisono, nato come luogo di incontro privilegiato per appassionati e professionisti, si distingue da sempre per la sua eccezionale capacità di connettere il pubblico locale con musicisti di fama nazionale e internazionale, offrendo un'esperienza immersiva all'interno della scena jazz italiana.

La scelta strategica di creare un'etichetta musicale rappresenta un'ulteriore, naturale evoluzione, che permetterà di preservare e diffondere la creatività artistica nata sul palco del club.

Oltre alla programmazione di concerti di alto profilo, Unisono promuove attivamente workshop, masterclass e iniziative dedicate ad avvicinare le nuove generazioni al mondo della musica. I cittadini feltrini, gli appassionati e i visitatori hanno così l'opportunità unica di assistere non solo a esibizioni di grande richiamo, ma anche a vere e proprie sessioni di registrazione dal vivo, come testimoniato dagli eventi più recenti. La sinergia tra esperienza live, formazione di alto livello e produzione discografica evidenzia il contributo fondamentale che il club offre nella valorizzazione della cultura musicale, sia a livello locale che nazionale.

La nascita di Unisono Records si inserisce perfettamente in questo solco, con l'obiettivo ambizioso di rafforzare la vitalità artistica e il protagonismo territoriale di Feltre nel panorama della musica italiana.