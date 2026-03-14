Il cantautore romano Fulminacci ha lanciato il suo nuovo album, intitolato ‘Calcinacci’, in concomitanza con la sua recente apparizione al Festival di Sanremo. L’artista, insignito del Premio della Critica ‘Mia Martini’ e del Premio Assomusica per la migliore esibizione live, descrive il disco come una profonda ‘ricostruzione’ personale e artistica, emersa dopo un periodo particolarmente complesso della sua vita. La stesura del progetto discografico si è svolta a Roma, in un processo creativo libero da vincoli temporali, coinciso con la conclusione di una relazione sentimentale durata sette anni.

‘Calcinacci’: un percorso di crescita attraverso la musica

Il nuovo lavoro di Fulminacci si configura come un vero e proprio percorso terapeutico, nel quale l’artista esplora le proprie vulnerabilità e la necessità di abbracciare l’errore. L’album, interamente prodotto da Golden Years – che ha anche diretto l’orchestra durante la sua partecipazione a Sanremo – vanta collaborazioni con artisti del calibro di Franco126 e Tutti Fenomeni. Fulminacci stesso evidenzia come la scrittura di ‘Calcinacci’ sia stata un’opportunità fondamentale per superare l’ansia da prestazione e per intraprendere una riflessione approfondita sul proprio cammino, sia umano che creativo.

Un cortometraggio e un tour nei palazzetti

A corredo dell’uscita di ‘Calcinacci’, Fulminacci è protagonista e co-autore di un cortometraggio omonimo. Diretto da Bendo e Filiberto Signorello, il film è stato presentato in anteprima nelle città di Roma, Napoli e Milano. La pellicola offre una metafora visiva in piena sintonia con il concept dell’album, concepita come un’operazione artistica nata dalla collaborazione tra amici. Sul fronte delle esibizioni dal vivo, l’artista ha annunciato il ‘Palazzacci Tour’, che toccherà importanti città come Roma, Napoli, Milano e Firenze, a cui si aggiungono una serie di appuntamenti estivi battezzati ‘Fulminacci all’aperto’.

Riflessioni personali e attenzione ai temi civici

Durante la presentazione, Fulminacci ha espresso grande stima per la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo. Ha inoltre condiviso alcune considerazioni in merito al prossimo referendum, manifestando l’intenzione di partecipare al voto nonostante una percezione di non completa preparazione. Queste dichiarazioni rivelano un artista attento non solo alla propria evoluzione personale e artistica, ma anche ai temi di attualità e all’importanza dell’impegno civico.