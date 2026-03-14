Il Takács Quartet si esibirà il 16 marzo 2026 all’Auditorium Manzoni di Bologna, in occasione della rassegna Musica Insieme. Il programma proposto alternerà brani della grande tradizione classica a una nuova composizione contemporanea.

Sul palco, i musicisti Edward Dusinberre (violino), Harumi Rhodes (violino), Richard O’Neill (viola) e András Fejér (violoncello) interpreteranno il Quartetto in sol minore Hob. III:74 di Joseph Haydn, Nexus di Clarice Assad – composizione a loro dedicata – e il Quartetto n. 14 op. 131 di Ludwig van Beethoven.

L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per ascoltare una delle formazioni più autorevoli nel panorama internazionale della musica da camera.

Il quartetto è noto per il suo cammino innovativo nel repertorio quartettistico e per la qualità delle sue interpretazioni, capaci di fondere rigore storicamente informato e apertura alla contemporaneità.

Il Takács Quartet: un percorso di eccellenza

Fondato nel 1975 a Budapest, il Takács Quartet si è rapidamente affermato come uno dei quartetti d’archi più celebrati a livello mondiale. La sua fama deriva dall’ampiezza del repertorio affrontato e dalla profondità delle sue interpretazioni. La formazione attuale vede Edward Dusinberre e Harumi Rhodes ai violini, Richard O’Neill alla viola e András Fejér al violoncello, unico membro fondatore ancora attivo.

Nel corso della sua lunga carriera, il quartetto ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Grammy e il Gramophone Award.

Ha inciso per etichette discografiche di prestigio come Decca e Hyperion. La sua attività concertistica lo vede protagonista nei principali festival internazionali, con una costante attenzione verso le nuove commissioni ad autori contemporanei.

L’ensemble ha sede presso l’Università del Colorado a Boulder, dove svolge anche un’importante attività didattica. La sua presenza in Italia si inserisce in un più ampio tour europeo, che spesso propone accostamenti tra capolavori storici e nuovi lavori.

L’Auditorium Manzoni e la rassegna Musica Insieme

L’Auditorium Manzoni di Bologna è uno spazio concertistico di primaria importanza, apprezzato per la sua acustica e per l’ospitalità riservata a solisti e formazioni di rilievo internazionale.

La rassegna Musica Insieme, attiva dal 1987, rappresenta una delle realtà più significative nella programmazione classica della città, attirando ogni stagione i più affermati interpreti.

Oltre a promuovere l’eccellenza musicale, Musica Insieme si distingue per la commissione di nuovi lavori a compositori contemporanei, sostenendo attivamente il rinnovamento del repertorio cameristico. La scelta di ospitare il Takács Quartet e la prima esecuzione assoluta di Nexus si allinea perfettamente con questa linea programmatica, volta a valorizzare l’eccellenza artistica e l’innovazione culturale nel panorama cittadino.