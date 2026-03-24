L'attrice Sarah Michelle Gellar è stata protagonista a Roma di un evento dedicato alla presentazione di 'Finché morte non ci separi 2', l'atteso sequel del film uscito nel 2019. Durante l'incontro con il pubblico e la stampa, Gellar ha condiviso importanti riflessioni sul suo percorso artistico e sul costante affetto dei fan. Ha sottolineato come questo sostegno le abbia permesso di interpretare ruoli diversificati, superando l'identificazione esclusiva con un singolo personaggio, pur essendo un'icona per milioni di spettatori grazie al ruolo di Buffy Summers nell'acclamata serie televisiva 'Buffy l'ammazzavampiri'.

Gellar ha inoltre approfondito la sua filosofia nella scelta dei ruoli, prediligendo personaggi tridimensionali e complessi. Questa ricerca le consente di esplorare a fondo l'umanità, valorizzando sia gli aspetti positivi che quelli più oscuri, e offrendo interpretazioni autentiche e ricche di sfumature. La sua carriera è costellata di numerosi personaggi interpretati con successo, a dimostrazione di una notevole versatilità.

"Finché morte non ci separi 2": trama e cast

Il nuovo capitolo, 'Finché morte non ci separi 2', vede alla regia il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Nel cast, Samara Weaving riprende il ruolo di Grace, la protagonista che si trova ad affrontare una sfida ancora più letale.

Al suo fianco, Kathryn Newton interpreta la sorella Faith. Insieme, le due dovranno sopravvivere a un gioco mortale orchestrato da quattro famiglie rivali per il controllo di un misterioso Consiglio mondiale. La lotta per la sopravvivenza si trasforma rapidamente in una vera e propria caccia globale all'uomo.

Kathryn Newton, presente anch'essa all'evento romano, ha raccontato di aver accettato il progetto spinta dalla grande stima per i registi e dalla sua personale passione per il primo film della saga.

L'emozionante ricordo di Nicholas Brendon

Un momento particolarmente toccante della conferenza è stato dedicato al ricordo di Nicholas Brendon. Sarah Michelle Gellar ha voluto omaggiare il suo caro collega e amico, scomparso di recente, esprimendo affetto e profonda tristezza per la perdita.

L'attrice ha definito Brendon una parte fondamentale della serie cult 'Buffy l'ammazzavampiri', sottolineando come il suo inestimabile contributo artistico e umano resterà per sempre vivo nella memoria dei fan e di coloro che hanno lavorato al suo fianco.