Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sarà intitolato a Vittorio Gui. La giunta del Comune di Firenze ha infatti approvato la delibera che sancisce il riconoscimento ufficiale al maestro, fondatore nel 1928 dell’Orchestra Stabile Fiorentina e ideatore del Festival del Maggio Musicale Fiorentino. La decisione giunge a coronamento di una proposta avanzata con fermezza dal maestro Riccardo Muti lo scorso dicembre, quando dichiarò: “Tornerò solo se il teatro si chiamerà Vittorio Gui”. In quell’occasione, la sindaca Sara Funaro aveva prontamente manifestato il proprio consenso, assicurando che la proposta sarebbe stata concretizzata con un’apposita delibera di giunta.

L’iniziativa segue un percorso di profonda riflessione e riconoscimento pubblico. A dicembre, in concomitanza con il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Vittorio Gui, la sua figura era stata omaggiata durante un concerto diretto da Muti. In quella sede, il maestro aveva evidenziato come a Gui fosse dedicata unicamente “una piazza antistante il teatro”, ritenendo tale onorificenza insufficiente rispetto al suo contributo. La sindaca Funaro aveva allora espresso piena condivisione, annunciando l’intenzione di formalizzare il tributo con una delibera di giunta.

Il percorso istituzionale e l’appoggio politico

Il via libera della giunta rappresenta la formalizzazione di tale impegno, riconoscendo il valore storico e musicale di Vittorio Gui e completando un percorso iniziato con un’esortazione pubblica e sostenuto dalle istituzioni locali.

Le parole del Maestro Muti hanno posto un ponte tra memoria e dovere civico, sottolineando come Gui, fondatore dell’orchestra e del festival, meritasse un riconoscimento più solenne. La delibera oggi accolta rende conto di questo legame tra cittadinanza, cultura, musica e memoria storica.

Il contesto storico ed artistico

Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, situato in piazza Vittorio Gui, costituisce il centro nevralgico del festival lirico-sinfonico più antico d’Italia. La struttura, inaugurata nel dicembre duemilaundici per la Sala Grande e riaperta per la Sala Zubin Mehta nel dicembre duemilaventuno, ospita l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. L’orchestra vanta una capienza di milleottocento posti nella sala principale, oltre a uno spazio modulabile tra cinquecento e millecento posti, e una copertura adatta a spettacoli all’aperto fino a duemila spettatori.

Fondata nel 1928 da Vittorio Gui come Stabile Orchestrale Fiorentina, l’orchestra ha assunto il nome attuale nel 1933, in concomitanza con la nascita del Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Gui si conferma quindi una figura cardine per l’identità musicale della città. Grazie alla sua visione, Firenze ha potuto sviluppare una tradizione lirico-sinfonica di rilievo internazionale, intrecciando arte, istituzioni e comunità. L’intitolazione del teatro, nell’anno in cui la proposta trova attuazione, suggella il legame tra passato istituzionale e progetto culturale contemporaneo.