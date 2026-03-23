Sir John Eliot Gardiner, figura di riferimento internazionale nella musica classica e nell’interpretazione storicamente informata, farà il suo atteso ritorno sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Tre gli appuntamenti all’Auditorium Parco della Musica: il 26 e 27 marzo alle ore 20, e il 28 marzo alle ore 18. Questo evento segna il suo ritorno a Roma, dopo il debutto con l'orchestra nel marzo 2019.

Il programma, ideato da Gardiner, propone un affascinante viaggio musicale che spazia dal romanticismo tedesco all’energia del repertorio russo del primo Novecento, fino alle suggestive distese nordiche.

Ogni serata si aprirà con l’ouverture da "Genoveva" di Robert Schumann, unica incursione operistica del compositore. Seguirà il celebre Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra di Sergej Prokofiev, con il pianista Alessandro Taverna come solista. La conclusione sarà affidata alla maestosa Sinfonia n. 5 di Jean Sibelius, un inno alla potenza della natura, celebre per il suo iconico "tema dei cigni", ispirato da una visione che il compositore descrisse come “una delle esperienze più pure della mia vita”.

Un percorso tra capolavori europei

L'ouverture di "Genoveva" di Schumann, con le sue atmosfere drammatiche e romantiche, introdurrà il pubblico al repertorio tedesco. Il passaggio al Concerto n.

3 di Prokofiev offrirà un netto contrasto, con la sua esplosione di ritmi e la sua virtuosità, magistralmente interpretata da Alessandro Taverna, riconosciuto per la sua affinità con quest'opera. Il gran finale con la Sinfonia n. 5 di Sibelius trasporterà gli ascoltatori nei vasti paesaggi nordici. Questa sinfonia, una delle più significative del Novecento, culmina nel celeberrimo tema dei corni, evocando il volo maestoso dei cigni e un senso di rinascita.

Questi concerti arricchiscono la stagione dell'Accademia di Santa Cecilia e consolidano la collaborazione con Gardiner, iniziata nel 2019. Rappresentano un’opportunità unica per apprezzare dal vivo uno dei massimi interpreti internazionali.

L'eredità di John Eliot Gardiner e l'eccellenza di Santa Cecilia

La carriera di John Eliot Gardiner è segnata da successi e innovazioni, in particolare per la sua dedizione all’interpretazione storicamente informata. È il fondatore di ensemble di fama mondiale come il Monteverdi Choir, gli English Baroque Soloists e l’Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Nel settembre 2024, ha annunciato la creazione di Springhead Constellation, che include The Constellation Orchestra e The Constellation Choir. I numerosi riconoscimenti internazionali testimoniano la sua influenza: il cavalierato conferito dalla regina Elisabetta II nel 1998, la nomina a Chevalier de la Légion d’honneur nel 2011 e l’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania nel 2005.

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata nel 1908, è tra le istituzioni sinfoniche più antiche e prestigiose d’Europa. Ospitata nell’Auditorium Parco della Musica, l’Accademia è un punto di riferimento culturale per Roma e per il pubblico internazionale, con una programmazione concertistica di alto livello. I biglietti per i concerti sono disponibili in sei settori, con prezzi che variano da 23 a 54 euro.