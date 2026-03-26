Oltre 3.500 studenti hanno partecipato alla prima giornata della XV edizione de La storia in piazza, il festival di divulgazione e approfondimento storico ospitato a Genova presso Palazzo Ducale. L'iniziativa, in corso fino a domenica 29 marzo, esplora il tema "Naturalmente: naturale e innaturale nella storia". I giovani hanno preso parte a laboratori didattici, progetti speciali (Hackathon, Ludoteca Storica), animazioni, un flashmob in piazza Matteotti e conferenze di Emanuel Betta, Carlotta Sorba, Marco Aime e Marco Paolini.

L'apertura ufficiale ha visto la conferenza di Carlotta Sorba, co-curatrice, sul tema “La sfera pubblica è innaturale per le donne”.

I saluti istituzionali sono stati portati dai rappresentanti di Palazzo Ducale (Sara Armella, Ilaria Bonacossa, Francesco Berti Riboli), da Stefano Balleari (Regione Liguria), Giacomo Montanari (Comune di Genova) e Giancarlo Casale per European University Institute di Firenze, nuovo partner. L'evento promuove un dialogo tra scuola e territorio.

Un momento clou è atteso venerdì 27 marzo al Teatro Carlo Felice, con lo storico Alessandro Barbero che dialogherà con Antonio Musarra su San Francesco. L'incontro si inserisce nelle celebrazioni per l'VIII centenario della morte del santo, nell'ambito della rassegna “Genova per San Francesco: musica, arte e spiritualità”.

Il festival: storia e formazione

Giunta alla quindicesima edizione, La storia in piazza è un appuntamento consolidato per Genova e il pubblico scolastico. Il programma educational, curato dai Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale, offre incontri gratuiti su prenotazione. La giornata inaugurale ha visto Carlotta Sorba ed Emmanuel Betta affrontare “Naturale e innaturale”, Marco Aime proporre “Il corpo innaturale” e Marco Paolini esplorare “Il fiume e la storia”. La programmazione del 27 marzo include interventi di Telmo Pievani (“Siamo tutti contro natura”) e forum interdisciplinari, promuovendo un approccio innovativo e partecipativo.

Palazzo Ducale: fulcro culturale

Sede principale del festival, Palazzo Ducale è un centro culturale di rilievo in Liguria.

Fondato nel XIV secolo e storica sede del potere genovese, è oggi gestito da una fondazione che promuove eventi e percorsi educativi. La sua attenzione alla divulgazione storica e l'accoglienza di iniziative come La storia in piazza rafforzano il suo ruolo di polo propulsivo per la cultura genovese e di riferimento per la formazione delle nuove generazioni.