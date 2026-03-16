Leonardo DiCaprio è nuovamente al centro dell’attenzione, questa volta per un nuovo meme nato durante la 98ª cerimonia degli Oscar. L’attore, già noto per essere spesso protagonista di immagini virali sui social network, è stato coinvolto direttamente nel corso della serata, che si è svolta in un clima di grande partecipazione e attenzione mediatica.

La gag di Conan O’Brien e la reazione di DiCaprio

Durante la cerimonia, il conduttore Conan O’Brien ha voluto celebrare i meme più famosi che hanno visto protagonista Leonardo DiCaprio nel corso degli anni.

Dopo aver ricordato alcune delle immagini più iconiche, il conduttore ha invitato l’attore a creare un nuovo meme in diretta. DiCaprio, seduto in platea accanto alla compagna Vittoria Ceretti, è stato inquadrato mentre mostrava un’espressione ironica, accompagnata dalla frase “Non avevi acconsentito a questa cosa”. Questo momento è stato immediatamente notato dagli spettatori e ha iniziato a circolare sui social network, alimentando la possibilità che diventi uno dei nuovi meme di successo legati all’attore.

L’impatto sui social e il ruolo di DiCaprio nei meme

La presenza di Leonardo DiCaprio agli Oscar non è passata inosservata nemmeno per altri dettagli, come il suo look con baffi, che ha generato ulteriori commenti e discussioni online.

La cerimonia, seguita con entusiasmo dal pubblico e dagli utenti delle piattaforme digitali, ha visto i social diventare ancora una volta il luogo privilegiato per la diffusione di immagini e battute legate ai protagonisti della serata. DiCaprio, già definito da molti come “il re dei meme”, conferma così il suo ruolo centrale nell’immaginario collettivo della rete, grazie anche alla complicità di momenti spontanei e ironici come quello vissuto durante la premiazione.

Chi è Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio è uno degli attori più celebri e premiati della sua generazione. Nato a Los Angeles, ha raggiunto la fama internazionale grazie a film come ‘Titanic’, ‘The Revenant’ e ‘Inception’. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Oscar come miglior attore. Oltre al successo cinematografico, DiCaprio è noto per il suo impegno ambientalista e per la sua presenza costante nei principali eventi del cinema mondiale.