Martedì 3 marzo segna l'inizio della dodicesima edizione del SeeYouSound International Music Film Festival, l'unico evento in Italia interamente dedicato al cinema a tema musicale, che si terrà al Cinema Massimo di Torino fino all'8 marzo.

L'edizione 2026 presenterà un'offerta ricca con 68 titoli, tra cui tre anteprime assolute, due anteprime internazionali e trenta anteprime italiane. Il festival includerà inoltre sedici concerti live, dj set, performance, due mostre e oltre cinquanta ospiti. Due eventi sono già registrati come sold out: "Falene" di Ivan Cazzola e "Bowie: The Final Act" di Jonathan Stiasny, quest'ultimo con una replica prevista per lunedì 9 marzo alle 20:30 al Cinema Massimo.

Il programma prevede l'anteprima assoluta di "La prima festa" di Pietro Fuccio, che esplora le origini del live "La Prima Festa dell’Amore" di Cosmo. Saranno inoltre presentate le prime italiane dei film dedicati ai Butthole Surfers e a Herbie Hancock, in programma giovedì 5 marzo. Venerdì 6 marzo, Pauline Black sarà presente per la prima italiana di "A 2-Tone Story", affiancata dai lungometraggi di finzione "Wolves", incentrato sulla scena black metal europea, e "Rave On", un ritratto del clubbing berlinese. Sabato 7 marzo, il focus sarà su Micah P. Hinson, con la proiezione del film a lui dedicato e un live esclusivo; sullo schermo compariranno anche Boy George e Sun Ra. Domenica 8 marzo, il pomeriggio sarà interamente dedicato alla scena musicale torinese, prima del gran finale.

La serata inaugurale di martedì 3 marzo, alle ore 20:30, sarà dedicata a "Casino Royale – Suono/Visione/Suono", una produzione originale nata dalla collaborazione tra la band e il festival, con le proiezioni di "Quarantine Scenario" di Pepsy Romanoff e "Alba ad Ovest" di Frankie Caradonna. Mercoledì 4 marzo offrirà un intenso mix di anteprime e live: "A Century In Sound", un viaggio nella musica attraverso gli ongaku kissa giapponesi; "Mortician", un noir lo-fi interpretato dalla cantante iraniana e dissidente Gola; e "The Banjo Boys", che narra l'ascesa dei Madalitso Band dal Malawi ai palcoscenici internazionali. Il clou serale, alle 20:00, sarà la finale del concorso Frequencies, seguita dal doppio live A/V di Francesco Corvi e Jolanda Moletta.

Un festival tra immagine e suono: contesto e programma

SeeYouSound, giunto alla sua dodicesima edizione, si svolgerà dal 3 all’8 marzo 2026 al Cinema Massimo di Torino. Il festival propone un ampio cartellone che fonde cinema musicale, performance dal vivo, incontri e mostre, in un dialogo costante tra suono e visione.

Nato nel 2015, SeeYouSound si è affermato come il primo festival italiano dedicato al legame tra musica e cinema, diventando rapidamente un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Proposto da Torino, si è distinto fin dalle prime edizioni per l'innovativa ricerca audiovisiva e le collaborazioni culturali diversificate.

Storia e ruolo culturale di SeeYouSound

La dodicesima edizione conferma il ruolo del festival come piattaforma per la contaminazione tra linguaggi creativi. Lungometraggi, documentari, cortometraggi, videoclip, sonorizzazioni live e performance si intrecciano, stimolati dalle sezioni in crescita e da un tema evocativo come "Make Some Noise".