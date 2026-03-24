Il mondo della musica italiana ha reso omaggio a Gino Paoli, ricordato da Sergio Cammariere come «uno dei più grandi della musica italiana, un gigante». Cammariere ha condiviso il ricordo di un profondo legame artistico, nato nel 2015. In quell’anno, i due artisti ebbero l’opportunità di collaborare intensamente: dalla composizione della canzone Cyrano alla realizzazione di un videoclip, fino a un’apparizione televisiva a Domenica In con Pippo Baudo. Questa sinergia culminò in un tour nazionale, che vide Paoli e Cammariere esibirsi insieme a Danilo Rea e un quintetto su numerosi palcoscenici italiani.

Cammariere ha sottolineato come questa esperienza sia stata un vero onore, permettendogli di conoscere da vicino un’icona che ha profondamente segnato la storia della canzone d’autore italiana.

La vasta produzione di Paoli è costellata di brani che sono diventati pilastri della musica italiana del Novecento. Canzoni come Senza fine, Sapore di sale, Che cosa c’è, Una lunga storia d’amore e Sassi, come osservato da Cammariere, «rimarranno per sempre nella storia». L’influenza di Paoli ha travalicato i confini nazionali, come testimoniato dal celebre compositore statunitense Hoagy Carmichael, che definì Senza fine «una delle più belle canzoni della storia della musica», a riprova del segno artistico profondo lasciato da Paoli nel panorama musicale mondiale.

Il sodalizio artistico tra Paoli, Cammariere e Rea

Il tour che ha unito Sergio Cammariere, Gino Paoli e Danilo Rea non è stato solo un percorso musicale, ma anche un significativo viaggio umano attraverso la canzone d'autore. Le tappe hanno toccato diverse città italiane, consolidando il legame tra questi artisti, capaci di arricchire i palchi con nuove espressioni e arrangiamenti inediti dei brani più celebri. Durante queste esibizioni, il repertorio di Paoli è stato spesso reinterpretato, accostato a standard del jazz e ad altri classici della canzone italiana, creando un dialogo fecondo tra autori e generazioni diverse. Da queste collaborazioni è emersa la capacità di Paoli di comunicare in modo universale con il pubblico, aggiornando costantemente il linguaggio della canzone.

L'eredità duratura di Gino Paoli nella musica italiana

Gino Paoli è stato un punto di riferimento imprescindibile per la musica italiana. La sua carriera, iniziata negli anni Cinquanta, è stata caratterizzata da una straordinaria continuità e da continue innovazioni. Tra le sue opere si annoverano alcuni dei maggiori successi discografici, con canzoni tradotte e interpretate anche a livello internazionale. Il sodalizio con musicisti di talento come Sergio Cammariere e Danilo Rea ha dimostrato la costante vitalità della sua musica, capace di attraversare decenni e di rimanere attuale sia nelle forme che nei contenuti. L’omaggio internazionale di Hoagy Carmichael a Senza fine ha suggellato il riconoscimento oltreconfine di una delle sue composizioni più note.

La presenza e la memoria artistica di Paoli restano, dunque, un prezioso patrimonio della musica d’autore, custodito anche dai musicisti contemporanei che hanno avuto il privilegio di condividere con lui esperienze e palchi.