Il 24 marzo 2026 è stato svelato a Roma il francobollo commemorativo per il centenario di Dario Fo. La cerimonia, tenutasi al Ministero della Cultura, ha segnato l'apertura ufficiale delle celebrazioni nazionali dedicate al celebre drammaturgo, attore e Premio Nobel.

Emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) in collaborazione con Poste Italiane, il francobollo fa parte della serie tematica “Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”. Alla presentazione hanno partecipato il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, la famiglia Fo e rappresentanti istituzionali del Mimit, del Poligrafico dello Stato e di Poste Italiane.

Mattea Fo, nipote dell'artista, ha ricordato la passione filatelica della nonna, Franca Rame.

L'immagine che impreziosisce il francobollo è una fotografia iconica realizzata da Guido Harari, scelta dalla Fondazione Fo come simbolo ufficiale del centenario. La Fondazione ha espresso il messaggio intrinseco di questa emissione: “Un piccolo segno che viaggia, attraversa confini e porta con sé una storia fatta di libertà, ironia e responsabilità. Questo francobollo non celebra soltanto un grande artista, ma afferma il valore della cultura come bene comune e memoria viva”.

Le celebrazioni e il Comitato Nazionale

Il francobollo dedicato a Dario Fo si inserisce in una più ampia serie nazionale volta a onorare le personalità che hanno marcato il patrimonio culturale italiano.

La cerimonia ha dato il via alle celebrazioni ufficiali del centenario, che si estenderanno per tutto il 2026. Al Ministero della Cultura è stato inoltre presentato il Comitato Nazionale per il Centenario di Dario Fo, insediatosi il 12 marzo con decreto ministeriale, con il compito di coordinare e valorizzare le attività commemorative su scala nazionale.

L'emissione del francobollo è frutto di una stretta collaborazione istituzionale: il Mimit ne cura l'emissione, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la realizzazione, e Poste Italiane la distribuzione e commercializzazione. Dal 24 marzo, il francobollo su Dario Fo si aggiunge alle emissioni commemorative del 2026.

Dario Fo: eredità e ricordo di Franca Rame

Dario Fo, nato il 24 marzo 1926, fu una delle figure più influenti del teatro del Novecento europeo. Autore di opere che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura italiana, come “Mistero buffo” e “La morte accidentale di un anarchico”, seppe unire la satira sociale alla difesa dei valori civili.

La Fondazione Fo è oggi il punto di riferimento per la valorizzazione della memoria e dell'opera dell'artista, anche tramite il centenario. Il legame filatelico con Franca Rame, sua compagna nella vita e nell'arte, è stato ricordato dalla nipote Mattea, che ha menzionato la sua passione per il collezionismo. L'emissione celebra non solo Dario Fo, ma anche l'intreccio tra cultura, arte e memoria familiare che ha caratterizzato la storia della coppia.

Il francobollo si inserisce in un 2026 ricco di emissioni filateliche che celebrano il patrimonio e la storia culturale del Paese, riaffermando il ruolo della filatelia quale strumento di valorizzazione della memoria collettiva e degli artisti che hanno contribuito alla vita culturale nazionale.