La cultura come "bene di prima necessità" intellettuale, capace di favorire il pensiero critico come habitat naturale dello sviluppo sociale, della democrazia e del pensiero scientifico.

È questo l’obiettivo del Premio Letterario "Pane e Parole" promosso da Coop Alleanza 3.0, un’iniziativa inedita dedicata alla saggistica e ai podcast che analizzano le trasformazioni civili attraverso prospettive storiche, politiche, economiche e sociali, oppure che approfondiscono il legame tra scienza, società e produzione alimentare.

Si tratta di un progetto istituzionale che mira a diffondere la cultura democratica attraverso la saggistica e i nuovi linguaggi, con libri e podcast al centro.

L’annuncio, avvenuto oggi a Roma, segna un ulteriore passo nell’impegno storico della Cooperativa per promuovere la conoscenza come strumento di crescita civile.

L'obiettivo

D’altronde, uno dei principi fondamentali della cooperazione è che essa possa esistere solo in un contesto democratico, motivo per cui è direttamente interessata alla sua tutela, non solo per ragioni etiche ma anche per garantire la propria stessa sopravvivenza e sviluppo. In un contesto geopolitico in cui il modello democratico liberale appare sempre più sotto pressione e i valori della partecipazione vengono messi in discussione, Coop Alleanza 3.0 sceglie di intervenire sul piano culturale. L’obiettivo è chiaro: offrire ai soci e alla collettività strumenti per un’analisi critica e una partecipazione civile più consapevole.

Il progetto si inserisce nella tradizione mutualistica della cooperazione di consumo: se in passato ha garantito l’accesso diffuso ai prodotti del progresso scientifico e alimentare, oggi, in un’epoca caratterizzata da un eccesso di informazioni, attraverso il Premio "Pane e Parole" punta a promuovere un approccio critico anche nei confronti dell’informazione, considerata un bene immateriale.

Il Premio si distingue nel panorama nazionale come uno dei pochi, se non l’unico, con una simile impostazione tematica e una così marcata apertura ai nuovi formati. Si articola in tre sezioni: saggistica storica, politica, economica o sociale; saggistica dedicata al rapporto tra scienza, società e produzione alimentare; e una sezione riservata ai podcast, che potranno affrontare entrambi gli ambiti.

L’inclusione dei podcast rappresenta una novità significativa, riconoscendo a questo linguaggio la capacità di coinvolgere il pubblico in nuove forme di conoscenza.

Le parole di Anna Finocchiaro

A presiedere l’iniziativa è Anna Finocchiaro, a garanzia dell’alto profilo del progetto. "Abbiamo avviato questo premio per rispondere a due esigenze connesse tra loro: offrire ai soci una selezione qualificata di testi e podcast, utili a comprendere i cambiamenti che stanno trasformando il nostro modo di produrre, consumare e relazionarci; e al tempo stesso promuovere una partecipazione civile più consapevole. La scelta ricadrà su testi accessibili e dai contenuti rigorosi sul piano scientifico, con l'obiettivo di fornire strumenti concreti per interpretare il presente e guardare al futuro con spirito critico", ha spiegato.

Accanto a lei, il Comitato Scientifico riunisce figure autorevoli provenienti da ambiti diversi — politica, accademia, giornalismo e scienza — riflettendo la pluralità delle anime democratiche del Paese. Il Comitato selezionerà tre finalisti per ciascuna categoria, mentre i vincitori saranno scelti da una giuria composta da soci e dipendenti di Coop Alleanza 3.0 e Librerie.coop, come "atto concreto di democrazia partecipata, coerente con il principio cooperativo dell'attenzione alla comunità".

Secondo il presidente Domenico Trombone, "investire in cultura offre sempre un saldo positivo: è l'investimento più efficace per diffondere i valori della democrazia liberale come habitat naturale dello sviluppo umano".

Per quanto riguarda le tempistiche, entro maggio il Comitato Scientifico individuerà i saggi e i podcast finalisti. Durante l’estate sarà dato tempo al pubblico per leggere e ascoltare le opere, accompagnato da iniziative di comunicazione dedicate. Tra la fine dell’estate e l’autunno si svolgeranno le votazioni dei soci, mentre la proclamazione dei vincitori culminerà nella cerimonia ufficiale prevista per la fine di ottobre.