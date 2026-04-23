La Satira nella musica italiana
L'utilizzo della satira in musica vanta radici profonde in Italia, con illustri predecessori come Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Rino Gaetano.
Francesco Baccini si colloca a pieno titolo in questa illustre corrente, adottando uno stile personale che si riconosce per la capacità di mescolare storie individuali e riferimenti collettivi. La satira offre all'ascoltatore l'opportunità di riflettere sorridendo su questioni rilevanti del presente, stimolando domande più che fornendo risposte definitive.
Nato a Genova nel 1960, Baccini ha debuttato come solista nel 1989 con l'album "Cartoons". La sua produzione artistica include diverse collaborazioni con altri artisti italiani e una continua ricerca di nuovi linguaggi espressivi. Dal punto di vista musicale, continua a proporre arrangiamenti che valorizzano sia la parola sia la melodia, mantenendo un legame costante con la tradizione dei grandi cantautori liguri. Il singolo "On. Gino Piripozzi" si inserisce coerentemente in questo percorso, confermando la sua volontà di utilizzare la canzone per commentare con spirito critico la realtà sociale e politica.