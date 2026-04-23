Ironico, pungente e intriso di satira, Francesco Baccini torna venerdì 24 aprile con “On. Gino Piripozzi”, pubblicato da Azzurra Music. Si tratta del terzo singolo tratto dal nuovo album di inediti “Nomi e Cognomi Due”, atteso dopo l’estate e presentato in anteprima esclusiva dall’ANSA.

Storico esponente della scuola genovese, il cantautore costruisce un personaggio politico immaginario, delineato attraverso slogan, promesse e paradossi. Non è il ritratto di qualcuno in particolare, ma una satira che riflette dinamiche e linguaggi universali, offrendo uno spaccato attuale della realtà italiana.

A più di trent’anni dal primo “Nomi e Cognomi”, Baccini ripropone una scrittura tagliente, capace di mescolare leggerezza e contenuto. “È il sogno di tutti diventare famosi senza saper fare nulla, e mai come oggi questo è possibile” racconta Francesco Baccini. “In tutti i settori ormai non si guarda più alla sostanza: viviamo nel mondo dell’immagine, della velocità e dei like. Se risulti simpatico nel momento giusto, il successo può arrivare a chiunque, anche senza merito. Non è una provocazione, è semplicemente la realtà. E allora tanto vale riderne”.

Sul piano musicale, il brano si distingue per un’energia dinamica e sorprendente: l’arrangiamento, interamente analogico, è eseguito dal vivo con una vera big band e una sezione fiati incalzante diretta dal Maestro Mauro Ottolini. Musicista, compositore e arrangiatore specializzato negli ottoni, Ottolini ha lavorato con artisti come Vinicio Capossela, Lucio Dalla, Patty Pravo, Gino Paoli e Giuliano Sangiorgi, oltre a numerose collaborazioni internazionali. Il risultato richiama sonorità swing e rhythm & blues, evocando atmosfere tra Cab Calloway e i Blues Brothers.

In contrasto con questo impianto sonoro caldo e autentico, il videoclip — pubblicato insieme al singolo — è stato realizzato interamente con l’intelligenza artificiale: una scelta precisa che rafforza il concept del progetto. Da una parte, la genuinità della musica suonata integralmente da strumenti orchestrali; dall’altra, un’estetica iper-realistica che accompagna la narrazione, muovendosi in un territorio dove realtà e immaginazione si fondono. Ne emerge un lavoro contemporaneo e incisivo, capace di leggere il presente e proiettarsi verso il futuro, segnando un ritorno deciso di Baccini: libero, ironico e consapevole di un percorso artistico lungo oltre trent’anni.