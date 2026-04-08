Il Guernica di Pablo Picasso resterà permanentemente al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid. La direttrice María Dolores Jiménez-Blanco ha confermato l'assenza di piani per il trasferimento ai Paesi Baschi o altrove. La decisione chiude le richieste basche di ospitare temporaneamente a Bilbao l'iconica opera, legata alla tragedia storica che rappresenta.

Per garantire la conservazione e la sicurezza del Guernica, opera fragile e simbolica, la direttrice Jiménez-Blanco ha ribadito: “L'opera resta a Madrid. Non ci sono discussioni in corso né sono previsti movimenti futuri.” Realizzato nel 1937 per denunciare la distruzione di Guernica nella guerra civile spagnola, il dipinto è parte centrale del Reina Sofía dal 1992, dopo il ritorno dall’esilio negli Stati Uniti voluto da Picasso.

L'opera, di circa 27 metri quadrati, è un potente monito contro gli orrori della guerra moderna.

Guernica: storia e simbolismo

Il Guernica fu commissionato a Picasso dal governo repubblicano spagnolo per l’Esposizione Universale di Parigi del 1937, divenendo subito simbolo internazionale contro la violenza. Picasso, oppositore del regime franchista, volle che l'opera rimanesse fuori dalla Spagna fino al ritorno della democrazia. Fu conservata al Museum of Modern Art (MoMA) di New York fino al 1981, anno del trasferimento a Madrid. Da allora è custodita nel Reina Sofía, tappa cruciale per l'arte contemporanea e la memoria storica.

La richiesta di prestito dei Paesi Baschi, motivata dal valore simbolico e dal desiderio di rafforzare il legame territoriale, è stata respinta.

La fragilità dei materiali e le dimensioni considerevoli del dipinto sono stati decisivi per mantenerlo stabile nella sede attuale, per motivi conservativi, di sicurezza logistica e storico-identitaria.

Il Museo Reina Sofía: eccellenza contemporanea

Il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, inaugurato nel 1990 in un complesso ospedaliero ottocentesco ristrutturato, è oggi una principale istituzione culturale di Madrid. Custodisce una vasta collezione di arte moderna e contemporanea (oltre 20.000 opere), con attenzione agli autori spagnoli, come Salvador Dalí e Joan Miró. Oltre al Guernica, offre capolavori che hanno segnato la storia dell’arte.

La presenza del Guernica rende il Reina Sofía una meta culturale internazionale, con un’affluenza media annuale tra le più alte a Madrid per i musei d’arte contemporanea. Il museo ha rafforzato le politiche di valorizzazione e tutela, confermandosi centro di ricerca e conservazione per il patrimonio artistico.