Il Romics, festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games di Roma, torna con l'edizione 2026, programmata dall'8 all'11 aprile presso la Fiera di Roma. Tra gli ospiti di punta già confermati figurano nomi di spicco come Zerocalcare (fumetto), Giorgio Vanni (animazione musicale) ed Eddie Brock (comics internazionali). L'evento, noto per il suo ampio seguito, attira un vasto pubblico di appassionati e professionisti del settore.

Questa edizione del Romics propone numerosi appuntamenti: incontri con autori, mostre tematiche, spettacoli dal vivo e un’ampia area dedicata a giochi e cosplay.

Zerocalcare, tra gli ospiti principali, terrà un incontro pubblico focalizzato sulle sue ultime opere e sul rapporto tra fumetto e società. Accanto a lui, Giorgio Vanni, celebre interprete di molte sigle di serie animate, offrirà un live con i suoi brani più amati. La presenza di Eddie Brock, legato al mondo dei comics e al personaggio Venom, arricchisce l'offerta internazionale. Il Romics si conferma uno dei principali eventi italiani del settore, coinvolgendo ogni anno migliaia di visitatori e operatori.

Fumetto, musica e cultura pop: il cuore del Romics

L'edizione 2026 ribadisce l'approccio multidisciplinare del Romics, con incontri, panel tematici e spettacoli che valorizzano le diverse sfaccettature della cultura pop contemporanea.

La sessione con Zerocalcare è tra le più attese, rafforzando il legame tra il festival e gli autori più seguiti del fumetto italiano. Giorgio Vanni porterà la dimensione musicale delle sigle animate, un fenomeno che continua a coinvolgere e unire intere generazioni di appassionati.

La Fiera di Roma, con i suoi ampi spazi espositivi e un'organizzazione collaudata, si conferma la location ideale per l'evento. Il programma di quattro giorni offre ai partecipanti l'opportunità di incontrare autori, acquistare volumi, assistere a spettacoli e partecipare a momenti di scambio tra pubblico, editori e artisti del settore.

Romics: oltre vent'anni di impatto culturale

Nato nel 2001, il Romics si è affermato in oltre vent'anni come una delle principali manifestazioni dedicate al fumetto e alle arti visive in Italia.

Nel corso delle edizioni ha ospitato autori italiani e internazionali, mostre retrospettive, anteprime cinematografiche e award di settore. Il suo successo di pubblico e la notevole visibilità lo hanno reso un riferimento riconosciuto anche a livello europeo per il mercato del fumetto, dei giochi di ruolo, della cultura nerd e pop.

La Fiera di Roma è stata cruciale per la crescita del festival, fornendo spazi e servizi per gestire i numerosi eventi e l'enorme affluenza, che in alcune edizioni ha superato le centomila presenze. La presenza costante di cosplayer, contest e ospiti internazionali mantiene alta l'attenzione su questo evento, tra i più seguiti e apprezzati nell'ambito della cultura pop da giovani e appassionati.