Jon Klassen, acclamato autore e illustratore canadese di libri per l'infanzia, si è aggiudicato l'Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2026, il più prestigioso riconoscimento mondiale dedicato alla letteratura per ragazzi. L'annuncio, avvenuto il 14 aprile 2026 in diretta dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, ha confermato il ruolo di spicco di Klassen nel panorama editoriale internazionale.

L'Astrid Lindgren Memorial Award, istituito nel 2002 dal governo svedese in memoria della leggendaria autrice di Pippi Calzelunghe, Astrid Lindgren, scomparsa nel 2002 a Stoccolma dopo aver scritto 34 libri a capitoli e 41 albi illustrati, venduti in oltre 165 milioni di copie e tradotti in più di 100 lingue, premia annualmente scrittori, illustratori, narratori orali e promotori della lettura che si distinguono per il loro eccezionale contributo al settore.

La stessa Pippi Calzelunghe, il personaggio più celebre di Lindgren, ha festeggiato i suoi 80 anni nel 2025.

L'edizione 2026 ha visto Jon Klassen prevalere per la sua «arte raffinata e il sottile umorismo», come evidenziato dalla giuria. Le sue opere sono state lodate per la capacità di creare mondi narrativi complessi attraverso uno stile espressivo inconfondibile. La giuria ha sottolineato che Klassen «dimostra una maestria narrativa e visiva, usando il non detto e il senso di suspense per coinvolgere bambini e adulti in letture multiple di ogni albo illustrato». Il presidente della giuria ALMA ha aggiunto che le creazioni di Klassen «si riconoscono per l'ironia elegante, la semplicità solo apparente e un diverso punto di vista sulla narrazione infantile».

Klassen è particolarmente noto per la sua celebre “Trilogia del Cappello”, che include I Want My Hat Back (2011), This Is Not My Hat (2012) e We Found a Hat (2016). Questi titoli, pubblicati a partire dal 2011, hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo e sono stati tradotti in 22 lingue, riscuotendo ampio apprezzamento sia dai giovani lettori che dalla critica internazionale. Oltre ai suoi libri, Klassen ha illustrato otto libri di altri autori e le sue illustrazioni sono apparse in diverse antologie. Ha anche collaborato come illustratore per film d'animazione come Coraline (2009) e Kung Fu Panda 2 (2011), oltre a lavorare nella produzione video.

Il prestigio dell'Astrid Lindgren Memorial Award

L'Astrid Lindgren Memorial Award è ampiamente riconosciuto come il Nobel della letteratura per ragazzi. Ogni anno, i candidati vengono selezionati tra autori, illustratori e promotori della lettura a livello globale, con un'attenzione particolare alla coerenza del percorso artistico e all'impatto sulle nuove generazioni. Il premio mira a stimolare la qualità e l'accesso alla lettura per l'infanzia, evidenziando il valore sociale e pedagogico cruciale della letteratura per bambini. L'ALMA è stato attribuito sia a singoli autori che a organizzazioni impegnate a garantire l'accesso alla lettura ai minori in contesti difficili. Tra i precedenti vincitori figurano nomi illustri come Philip Pullman, Jacqueline Woodson e l'italiana Beatrice Alemagna.

La cerimonia di premiazione di quest'anno si terrà in Svezia a fine maggio, e il premio prevede un riconoscimento economico di cinque milioni di corone svedesi, circa 464.000 euro.

La carriera di Jon Klassen: un percorso di successo

Nato nel 1981 a Winnipeg, in Canada, e cresciuto a Niagara Falls, Jon Klassen ha iniziato la sua carriera come designer e illustratore prima di dedicarsi agli albi illustrati, imponendosi all'attenzione con il suo debutto come illustratore di libri illustrati con Cats’ Night Out (2010). La sua notorietà è cresciuta esponenzialmente con I Want My Hat Back (2011), seguito da numerosi altri successi. Le sue opere si distinguono per la semplicità grafica, la sapiente costruzione di atmosfere cariche di tensione e la capacità di affrontare temi universali come l'amicizia, la giustizia e l'empatia attraverso il linguaggio dell'illustrazione.

Klassen ha ricevuto numerosi premi internazionali, tra cui il German Prize for Youth Literature (2013), la Caldecott Medal (2013), la Kate Greenaway Medal (2014) e il United Kingdom Literary Association’s Book Award (2014). Attualmente vive a Los Angeles con la sua famiglia. L'assegnazione dell'ALMA 2026 consacra ulteriormente una carriera già ricca di successi, confermando il peso crescente dell'illustrazione e della narrazione visiva nel panorama della letteratura infantile contemporanea.