Il tanto atteso videoclip di 'Runway', il brano di Lady Gaga e Doechii che funge da prima colonna sonora per il film 'Il Diavolo veste Prada 2', è stato finalmente pubblicato. La pellicola, prodotta da 20th Century Studios, farà il suo debutto nelle sale italiane il 29 aprile 2026. Diretto da Parris Goebel, il video trasporta gli spettatori in una stanza surreale, avvolta da luci stroboscopiche, dove le due superstar posano con una serie di look d'avanguardia. L'estetica è perfettamente in linea con il tema del film e l'atmosfera delle passerelle di moda, come suggerisce il ritornello cantato da Gaga: “You were born for the runway”.

'Runway' segna la prima collaborazione tra Lady Gaga e Doechii, un sodalizio nato da un profondo rispetto e una reciproca ammirazione. Il brano è stato scritto da un team di talenti che include Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Lady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst ‘D’Mile’ Emile II e Jayda Love. La produzione è stata curata da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D’Mile. La stima tra le due artiste è ben documentata: l'anno precedente, Doechii ha consegnato a Gaga l'Innovator Award agli iHeartRadio Music Awards, definendola “un’ancora di salvezza” e sottolineando il suo impatto sui giovani fan queer. Anche Gaga ha espresso la sua ammirazione per Doechii in una recente intervista con British Vogue, affermando: “Non capita spesso di vedere qualcuno che esordisce con una penna che sembra immediatamente leggendaria.

Per me, Doechii è così”.

L'estetica del videoclip e la moda in primo piano

Il videoclip di 'Runway' si distingue per la sua estetica dichiaratamente camp e per una forte enfasi sul mondo dell'alta moda. Le scene si svolgono in un ambiente insolito, caratterizzato da luci a strisce, stroboscopi e persino una suggestiva pioggia artificiale. Lady Gaga e Doechii sfoggiano outfit che combinano creazioni di stilisti emergenti e capi di prestigiose maison di alta moda. Tra i look più notevoli di Gaga spiccano un top in ceramica blu e bianco della collezione autunno 2026 di Daniel del Valle per Thevxlley, finalista al 2026 LVMH Prize, e un blazer blu strutturato con un'ampia gonna di Robert Wun (collezione couture primavera 2026), completato da un copricapo a forma di mano e un velo teatrale.

L'artista indossa anche creazioni di Luar, Bad Binch Tong Tong e Gaurav Gupta.

Doechii, con lo styling di Sam Woolf, presenta a sua volta ensemble di grande impatto visivo. Tra questi spiccano un abito Viktor & Rolf couture, capi di Gaurav Gupta couture, Harris Reed e Miss Claire Sullivan, quest'ultima riconosciuta per i suoi ampi abiti in seta taffetà che evocano un'estetica d'epoca alla Marie Antoinette. La selezione meticolosa degli abiti e l'atmosfera generale del video trasmettono un messaggio di affermazione personale e stravaganza, elementi centrali sia per il brano che per il suo ruolo narrativo nel film.

Il significato della collaborazione per il sequel

La collaborazione tra Lady Gaga e Doechii assume un significato particolare nell'ambito dell'attesa per 'Il Diavolo veste Prada 2', un titolo iconico che ha definito il genere cinematografico legato al mondo della moda.

'Runway' non solo introduce gli spettatori all'estetica distintiva del sequel, ma rafforza anche il ruolo della musica come veicolo di identità e ispirazione. Il rispetto reciproco tra le artiste è stato un elemento fondamentale nella creazione del brano e del videoclip, un legame evidenziato anche attraverso interviste e riconoscimenti condivisi negli anni.

Il lancio di 'Runway' e la campagna promozionale del film pongono l'accento anche sulla scelta delle maison e sul lavoro di giovani stilisti, confermando la centralità della moda come linguaggio visivo e tematico. Questo aspetto è in perfetta sintonia con il successo globale dell'opera cinematografica, che fin dal primo capitolo ha saputo intrecciare narrazione, costume e musica. L'imminente distribuzione nelle sale cinematografiche sottolinea la rilevanza culturale di questo nuovo sodalizio artistico tra la musica pop e l'industria della moda.