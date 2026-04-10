Max Corfini torna sulla scena musicale con il singolo ‘Sono nato funky’, prodotto da Francesco Comunale per l’etichetta Highlights. Il brano è una dichiarazione d’identità per l’artista, che racconta la propria storia attraverso sonorità funky e un approccio positivo alla vita. Inizialmente pensato per Sos Villaggi dei bambini, il progetto unisce ora il groove classico a influenze contemporanee, evidenziando la volontà di Corfini di guardare al futuro senza rinunciare alle sue radici.

‘Sono nato funky’: tra radici e innovazione

Il nuovo singolo di Max Corfini non è solo una canzone, ma un percorso personale che riflette la sua filosofia di vita.

Corfini descrive il funky come una scelta quotidiana di divertimento e positività, elementi che lo hanno sempre contraddistinto. L’artista evidenzia come nelle sue armonie non ci sia tecnologia, ma solo sonorità che guardano avanti, mantenendo un legame con il passato. Il brano si inserisce così in un percorso artistico che valorizza esperienza e crescita personale.

Un artista poliedrico: dalla musica alla televisione

Max Corfini è noto per la sua versatilità. È stato la voce dei New Trolls per sei anni e protagonista del musical ‘Dracula’, prodotto da David Zard. Negli ultimi anni, si è fatto conoscere dal pubblico televisivo grazie alle sue ‘Pagelle di Max’, realizzate per la Rai in occasione del Festival di Sanremo.

In queste analisi, Corfini offre commenti tecnici e ironici sulle esibizioni dei Big, privilegiando un approccio non giudicante e attento ai dettagli musicali. Il suo stile, che unisce pop, funk, blues e progressive, riflette un percorso ricco di esperienze e collaborazioni, confermando la sua statura di cantautore e interprete.

La carriera di Max Corfini: un profilo completo

La carriera di Max Corfini si è sviluppata tra musica, teatro e televisione. Dopo le esperienze con i New Trolls e nel musical ‘Dracula’, ha collaborato come corista per diversi artisti e ha dato voce a sigle di cartoni animati. Il suo album ‘Prigionieri liberi’ e il tour teatrale ‘Dovevo avere 20 anni negli anni ’70’ testimoniano la sua capacità di rinnovarsi e di proporre progetti originali. Le sue ‘Pagelle di Max’ per il Festival di Sanremo sono diventate un appuntamento seguito, apprezzato per l’approccio tecnico e ironico che valorizza la musica senza giudizi rigidi.